Похитивших 19 млн рублей участников ОПГ будут судить за разбой

Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, действовавшей на территории Свердловской и Тюменской областей, утверждено Генпрокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы, совершившей серию преступлений на территории Свердловской и Тюменской областей», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о действиях, совершенных с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. По версии следствия, обвиняемые совершали вооруженные нападения на людей. При этом они использовали в разных случаях холодное и огнестрельное оружие.

Злоумышленники, грабившие предпринимателей и других граждан, в общей сложности похитили более 19 миллионов рублей. Причиненный ими материальный ущерб банковскому оборудованию превысил один миллион рублей.

«Обвиняемым инкриминируются пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 162 (приготовление к разбою) УК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго — денежный залог в размере 2 млн рублей», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о разбойных нападениях на предпринимателей. Речь шла об ограблении предпринимателей в 2005—2006 гг.

Примечательно, что ограбления совершались злоумышленниками в отношении знакомых бизнесменов.

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