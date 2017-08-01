Фонд Джорджа Клуни потратит на сирийских детей более $2 млн

Бейрут, , 08:19 — REGNUM Актер Джордж Клуни и его жена Амалия пожертвуют $2,25 млн для открытия школ в Ливане для сирийских детей. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении фонда Clooney Foundation for Justice, принадлежащего семье артиста.

«Тысячи молодых сирийцев рискуют остаться непродуктивной частью общества, — говорится в сообщении фонда. — Формальное образование может помочь им — это наша цель, мы не хотим потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта 2011 года жертвами вооруженного конфликта в Сирии, по данным ООН, стали более 220 тыс. человек. Десятки тысяч людей были вынужденны покинуть свои дома из-за голода и вооруженного конфликта.