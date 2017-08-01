В Москве 2 августа ограничат продажу спиртных напитков

Москва, , 07:28 — REGNUM В столице России в День Воздушно-десантных войск 2 августа и во время празднования Дня города 9 и 10 сентября будет ограничена продажа спиртных напитков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

В День ВДВ и в День города в столице также запретят продажу слабоалкогольных напитков и любых напитков в стеклянной таре.

«Во время проведения общегородских массовых мероприятий в Москве традиционно применяются правила ограничения продажи спиртных напитков, в том числе — пива и слабоалкогольных напитков», — сообщил чиновник.

Черников добавил, что данные меры применяются каждый год в целях профилактики возможных травм.

Напомним, празднование 870-летия Москвы пройдет в стиле конструктивизма. Город украсят оригинальными текстильными орнаментами, разработанными художницами Любовью Поповой и Варварой Степановой в 1923—1924 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни празднования Дня города, в столице будут дежурить около 15 тыс. сотрудников правопорядка. Из них — более 4,5 тыс. полицейских и более 8 тыс. росгвардейцев.