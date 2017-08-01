Школьные инновации: для ГИА в Татарии закупят программные комплексы

Казань, , 05:31 — REGNUM

В Татарии в 2018 году на специализированные аппаратно-программные комплексы для проведения ГИА планируют потратить 16 млн рублей. 18 августа пройдёт аукцион, в рамках которого определят поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

В техническом задании уточняется, что комплексов должно быть поставлено 25. Они предназначены для распечатки контрольных тестовых заданий и ввода в систему результатов тестирования через сканирование. В целях исключения фальсификации результатов печатающее и сканирующее устройства подключат к одному автоматизированному рабочему месту. Автоматизированное рабочее место состоит из моноблока, клавиатуры и компьютерной мыши.

Заказчиком этого комплекса выступает министерство образования и науки республики. Поставку победитель аукциона должен осуществить в течении 21 дня с момента подписания государственного контракта.

Новую технологию планируют опробовать в 25 учебных заведениях региона. В Казани это будет МБОУ «Гимназия № 8» на улице Латышских Стрелков, 15.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам учебного года в регионе 7 764 выпускника достигли высокобалльных результатов по ЕГЭ. Это на 0,8% больше, чем в 2016 году. В 2017 году ЕГЭ сдавали 14 848 выпускников.

Среди выпускников востребованными остаются обществознание, которое сдавали 6 211 человек, физика — 4 296 и биология — 2 771.