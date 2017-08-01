МИД РФ пригласил украинского летчика-героя: «Всегда вам рады!»

Москва, , 01:55 — REGNUM Российское внешнеполитическое ведомство официально поблагодарило украинского пилота Александра Акопова и пригласило его в Россию. Соответствующее обращение было опубликовано 31 июля пресс-службой ведомства на его официальной странице в сети Facebook.

совершенный

летчиком

По мнению МИД РФ,поступок достоин уважения и не должен рассматриваться через призму отношений между Россией и Украиной.

«Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, украинский пилот Александр Акопов был награжден званием Героя Украины за то, что 27 июля в сложнейших метеоусловиях практические вслепую посадил пассажирский лайнер в Стамбуле: датчики самолета и его лобовое стекло были повреждены градом. На борту самолета находилось 127 человек, включая шесть членов экипажа.

Однако вскоре пользователи интернета обнаружили, что на странице Акопова в сети Facebook размещен коллаж, включающих его фотографию и фото российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. За считаные часы герой превратился в «сепара».

Сам летчик, комментируя бурную реакцию в сети, заявил, что похож на Лаврова и поставил этот коллаж до начала вооруженных действий на юго-востоке Украины. Кроме того, Акопов заявил, что с симпатией относится к России, российскому хоккею, однакоживет и работает на Украине, поэтому обвинения пользователей ему непонятны.