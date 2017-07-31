В Смоленской области в честь костромских солдат установили памятный знак

Кострома, , 23:34 — REGNUM В честь костромичей, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны установили мемориальную доску, об этом сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе губернатора Костромской области.

Новый памятный знак находится в Духовщинском районе Смоленской области на месте боев, в которых участвовала 234-я Ярославская стрелковая дивизия.

На открытии памятной доски присутствовали делегаты военной академии, активисты, члены поисковых и юнармейских отрядов. Усилиями местных поисковиков в Духовщинском районе реконструированы имена 25 жителей костромской области. Отметим, что в мае сообщалось, что установка памятника запланирована на октябрь этого года. Месяцем ранее — в апреле 2017 на месте боев в Духовщинском районе Смоленской области поисковики из Волгореченска нашли останки одного солдата Красной Армии и место погребения двух бойцов РККА.

Справка ИА REGNUM: 234-я стрелковая Ярославская коммунистическая дивизия в ходе Великой Отечественной прошла от Москвы до Эльбы. В состав дивизии входил 1350-й стрелковый полк, состоявший из более чем 3 000 костромичей.

В боях развернувшихся в Смоленской области, 27 марта 1942 года костромской 1350-й стрелковый полк «атаковалнемецкий обоз под деревней Песчиво Пречистенского (ныне Духовщинского) района. В ходе боя были уничтожено до 50 немецких солдат и захвачены 15 повозок».

За годы войны Героями Советского Союза стали 172 жителя Костромской области.