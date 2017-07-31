Переселение из ветхого жилья: свердловских мэров лишают полномочий

Екатеринбург, , 22:28 — REGNUM В Свердловской области муниципалитеты больше не смогут выступать заказчиками проектирования и строительства домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. С инициативой отобрать у них такие полномочия выступил врио губернатора региона Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, до 1 сентября 2017 года в регионе необходимо расселить 92 тысячи квадратных метров аварийных площадей — тех, что были заявлены на 1 января 2012 года. Уже расселено 20 тысяч квадратных метров. Ещё 20 тысяч сданы в эксплуатацию и сейчас распределяются между новосёлами. 12 тысяч квадратных метров уже готовы к итоговой приемке. А ещё 25 тысяч пока находятся на этапе строительства.

При этом некоторые территории отстают по темпам строительно-монтажных работ. Наибольшие опасения у чиновников вызывает Первоуральск. Здесь пришлось приостановить строительство дома на улице Кирова, так как потребовалось дополнительное техническое обследование. Кроме того, опасения вызывает и степень постройки двух домов в Камышлове.

Глава свердловского Минстроя Михаил Волков уверяет, что варианты решения проблем по тем объектам, где есть отставание от сроков, уже найдены. Он заверил главу региона в том, что «задача по переселению граждан из аварийного жилья будет выполнена в полном объеме». Но областные власти намерены отобрать у муниципалитетов полномочия по заказу преоктирования и строительства домов для переселенцев. Куйвашев полагает, что «далеко не у всех» мэрий достаточно кадрового ресурса, квалицикации и компетенций в такой сложной области как подготовка к строительству, и контроль исполнения подрядчиками своих обязательств. По его словам, это показывает практика строительства домов.

«Чтобы эта работа проводилась энергично и в срок, нам следует пересмотреть некоторые подходы к реализации таких программ. В частности, считаю необходимым проработать вопрос передачи функций заказчика по проектированию и строительству домов для переселенцев от муниципалитетов на областной уровень», — цитирует Куйвашева его пресс-служба.