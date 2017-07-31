Земельное дело на полмиллиарда: кто обокрал мэрию Челябинска?

Челябинск, , 22:01 — REGNUM В Челябинске силовики занялись делом о крупном мошенничестве с участками земли в 35-м микрорайоне. Неизвестные лица при помощи подложных документов получили в свою собственность участки земли общей площадью 27,8 га. — ущерб бюджету Челябинска составил около 493 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

История началась в 2015 году. Земля находится в посёлке Тарасовка. А на ней — три некапитальных постройки каждая площадью примерно в 10 кв. метров. По данным местных СМИ, в 2015 году их купил один из бывших крупных областных чиновников. На этом месте он собирался оборудовать молодёжный лагерь. Но выяснилось, что земля под этими строениями принадлежит третьим лицам и поделена на несколько наделов. Кроме того, она оказалась снята с учёта администрации Челябинска.

Право на землю экс-чиновник начал отстаивать в судебном порядке. Ему удалось подтвердить право собственности в районном и областном судах. Сделки по купле-продаже, совершённые с этими участками ранее, по сути, оказались вне закона. Соответственно, десятки человек потеряли вложенные в землю. деньги.

Люди обратились за помощью в правоохранительные органы. И силовики выяснили, что в период с 2011 года земельные участки были незаконно отторгнуты из ведения муниципалитета. Отдел полиции «Центральный» 28 июля 2017 года возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

А тем временем, битва за землю продолжается в областном Арбитражном суде. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска требует признать отсутствие права собственности на три нежилых здания. Сейчас в процессе намерена участвовать прокуратура. Ею уже направлено ходатайство о вступлении в процесс. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.