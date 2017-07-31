Украинский урок для России: после декоммунизации будет солженицизм

Кисловодск, Ставропольский край, , 21:30 — REGNUM В Кисловодске набирает обороты «топонимический скандал»: на днях Общественный совет (ОС) города с легкой руки председателя городского комитета по культуре Инны Сквиренко одобрил переименование сразу нескольких улиц в историческом центре города-курорта. Масла в огонь подлила инициатива властей по установке памятника уроженцу Кисловодска, лауреату Нобелевской премии писателю Александру Солженицыну, о которой рассказали местные СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жителей города буквально поставили перед фактом: проспект Карла Маркса переименуют в улицу композитора Василия Сафонова, улица Коминтерна будет носить имя краеведа Алексея Реброва, а переулок Бородинский станет улицей Александра Солженицына. Одним из инициаторов идеи называют председателя Совета по культурному наследию города Бориса Розенфельда. По его мнению, в Кисловодске есть улицы, названиями которых «особо не похвастаешь».

«Сегодня у нас уже полно иностранных туристов, приезжают люди из разных городов России, и для них хотелось бы, чтобы названия улиц, названия памятных мест отвечали действительности», — сказал Розенфельд в интервью одному из местных телеканалов.

По мнению жителей Кисловодска, именно им решать, какие имена будут носить улицы города.

«Вряд ли кто-то будет против улицы композитора Сафонова или краеведа Реброва, и кстати, в городе уже есть и сквер, и филармония в честь этих деятелей. Но не может не смущать явный антисоветский характер идеи. Подобные инициативы слишком ярко резонируют с происходящим на Украине, где после госпереворота новые власти приняли закон о «декоммунизации» и стали активно избавляться от названий, адресующих к нашему общему советскому прошлому. Печальные результаты такой политики сегодня налицо», — говорит житель Кисловодска Тимур Боровков.

Жители города-курорта обращают внимание и на сумбур в действиях чиновников:

«Власти решают избавиться от советских названий, в том числе тех, что адресуют к противодействию фашизму. Это сегодня «не актуально», понимаете? Дают «зеленый свет» ярому антисоветчику Солженицыну — и улицу вам, и памятник. И при всем этом, одну из улиц, Бассейную, планируют переименовать в честь советского офицера, героя Советского Союза, воевавшего с фашистской Германией в Великой Отечественной войне, — Георгия Арустамова! Где же логика?», — говорит кисловодчанка Ольга Арутюнян.

При этом, власти словно «забыли» о положенных демократических процедурах — опросе мнения населения и широких общественных слушаниях:

«В администрации меня заверили, что без широкого обсуждения с горожанами резких шагов никто предпринимать не будет. Как вижу — обманули. Наше решение — прибегнуть к федеральному закону «Об общественном контроле», привлечь общественные организации. И организовать собственный опрос населения — чтобы никакие закулисные решения потом не выдали за мнение общественности. Еще один немаловажный вопрос — за чей счет власти планируют проводить процедуру переименования и устанавливать памятник? Неужели в городе мало насущных проблем — ЖКХ, дороги, зарплаты и пенсии?», — добавляет Боровков.

Подготовить эскизы памятника к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына предложил членам Союза художников России и всем желающим глава Кисловодска Александр Курбатов. И снова не поинтересовавшись, что об этой инициативе думают люди, — возмущаются жители города-курорта.

Отметим, что подобную инициативу сейчас рассматривают власти еще одного города юга России — Ростова-на-Дону, где Александр Солженицын жил с 1922 по 1941 годы. Ростовские чиновники мнением населения поинтересовались так: установить монумент на улице Пушкинской или на проспекте Солженицына? — спросили ростовчан в «голосовалке» на городском интернет-портале.

За третий вариант — «против установки памятника», появившийся на сайте позднее, после гневных и ироничных комментариев пользователей, на данный момент проголосовало большинство — 65% из 650 участников. В Ростовской области, граничащей с Донецкой народной республикой (ДНР), ниточка от имени писателя сразу тянется к ситуации в соседнем государстве:

«Именно Солженицын первым стал заступаться за бандеровцев и героизировать их в своих произведениях. Происходящее на Украине — в том числе и его заслуга… А его призывы в адрес США к вмешательству во внутренние дела СССР — якобы из-за «советской угрозы мировому сообществу»? Аналогичными вещами сегодня занимаются представители российской либеральной оппозиции в лице Касьянова, Каспарова, Навального и других», — считает житель Ростова-на-Дону Максим Гончаров.

Добавим, Александр Солженицын стал широко известен в СССР в ходе хрущёвской «десталинизации» 1950-х — 1960-х годов. Его произведения оказались важным подспорьем в развернувшейся тогда кампании осуждения «культа личности И.В.Сталина». Поначалу тепло принятый советским читателем и писательским сообществом, Солженицын в итоге занял откровенно антигосударственную позицию. Эта позиция привела Солженицына к разрыву с Союзом писателей СССР, а затем и к высылке из страны.

Покинув Советский Союз в 1974 году, Солженицын обосновался в США, где активно проводил писательскую и публицистическую работу по дискредитации Советского государства как на международной арене, так и внутри самого СССР. Одним из наиболее известных произведений Александра Солженицына является «Архипелаг ГУЛаг», посвящённый советской пенитенциарной системе.

Современные историки неоднократно указывали на откровенные фальшивки, использованные в этом произведении. Уличали писателя и в «фактах», почерпнутых из нацистских пропагандистских листовок, разбрасывавшихся над территорией СССР в ходе Великой Отечественной войны. На данный момент «Архипелаг ГУЛаг» продолжает оставаться источником большинства антироссийских мифов, циркулирующих сегодня на Западе.