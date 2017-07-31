Сельскую молодёжь в Тамбовской области поддерживают проектами и грантами

Тамбов, , 18:52 — REGNUM В Тамбовской области прошёл молодёжный форум «Энергия-2017» собрал, который собрал молодых активистов из малых городов и сёл. Участники поделились проектами, лучший из которых получил грантовую поддержку, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Мероприятие прошло с 27 по 30 июля в селе Подоскляй Рассказовского района. Форум организован в рамках проекта «Центр поддержки сельской молодежи «Энергия-68» с использованием средств государственной поддержки. Средства были выделены в качестве гранта по линии Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

Организаторы отмечают, что молодежный образовательный форум «Энергия-2017» — это «уникальная площадка, которая смогла привлечь представителей молодежи из всех муниципалитетов области». В рамках мероприятия лучшие молодежные проекты были отмечены экспертной комиссией и вошли в региональный пул банка проектов «Энергии-68». Лучшим стал проект Алины Прилепской из Знаменского района «Где родился, там и пригодился». Участница форума получила сертификат на 15 тыс. рублей, которые пойдут на реализацию социального проекта. Гостями и спикерами форума выступили известные общественные и политические деятели Тамбовской области — в частности, председатель Общественной палаты, доктор политических наук Владимир Пеньков, член Общественной палаты РФ, доктор исторических наук Владимир Романов.

Оценивая важность данного события, власти подчёркивают, что сегодня сельской молодежи требуется внимание со стороны государства, общества и бизнеса. По мнению губернатора Александра Никитина, молодежное движение необходимо развивать не только в крупных городах региона, но и в отдаленных уголках Тамбовщины.

«Именно в село нам нужно привлекать молодые перспективные кадры: будь то сфера сельского хозяйства, строительства или медицины», — считает глава региона.

Отметим, организатором форума выступила АНО «Молодежный информационный ресурс» при поддержке управления по связям с общественностью администрации Тамбовской области, администрации Рассказовского района и Общественной палаты области.