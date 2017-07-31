Тамбовский губернатор рассказал, что его дискредитирует

Тамбов, , 18:38 — REGNUM В муниципалитетах Тамбовской области могут появиться неофициальные сайты руководителей — по аналогии с губернаторским интернет-порталом «Прямая линия Александра Никитина». Соответствующую рекомендацию дал главам районов и городов губернатор Тамбовской области Александр Никитин. По его словам, это будет способствовать конструктивному диалогу с жителями, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Сегодня, 31 июля, на губернаторской планерке был рассмотрены очередные промежуточные итоги работы интернет-портала «Прямая линия Александра Никитина», который, по мнению властей, уже два года является «одним из самых востребованных» среди населения региона.

«Сайт «Прямая линия» — это не официальный канал для обращений и не интернет-приемная главы, а открытый информационный ресурс, доступный неограниченному количеству пользователей. Поступающие на него письма рассматриваются как информационные сообщения. Обращаясь на «Прямую линию» губернатора, жители ждут оперативного, неформального и персонифицированного подхода в решении обозначенных ими проблем, с которыми они, как правило, уже обращались в различные инстанции», — подчеркнул первый заместитель главы администрации области Олег Иванов.

Всего в I полугодии текущего года на «Прямую линию» поступило 2717 сообщений, практически на все даны ответы (97%). Самые горячие темы: «ЖКХ» (51%) и «Дороги» (10%). Почти половина обращений — от жителей областного центра. Также много пишут на сайт жители Тамбовского района и города Мичуринска.

По правилам работы «Прямой линии», с момента поступления сообщения на сайт в течение суток с автором должно связаться контактное лицо, а ответ на обращение он получит в течение 5 рабочих дней. Заявитель имеет возможность поставить оценку за ответ по 5-балльной шкале. В основном процедура соблюдается, но бывают и сбои. Много претензий к чиновникам Тамбова и Тамбовского района, некоторых областных управлений по качеству ответов и соблюдению сроков рассмотрения ситуации.

«В ответах на сообщения «Прямой линии» недопустимы формализм, затягивание сроков, отписки, цитирование норм законодательства на 6−8 страницах с пошаговым описанием совершенных действий и отсутствием результата. Для людей важна скорость действий, приводящих к положительному результату. Ответ должен быть четким, конкретным, содержать максимум полезной для заявителя информации. Формальный подход здесь дискредитирует и меня как главу региона, и всю власть», — подвел итоги обсуждения Александр Никитин.

По его мнению, «Прямая линия» имеет ключевое значение для работы региональной власти:

«Этот сайт позволяет в неформальном режиме получать истинную оценку нашей деятельности. Поэтому я рекомендую главам муниципалитетов тоже создать аналогичный ресурс — как сделали, к примеру, в Мичуринске и Рассказове».

Власти подчёркивают, что сайт «Прямая линия» стал «очень оперативным и прозрачным рабочим инструментом» для региональной власти. И это «особенно важно» сейчас, когда президент страны Владимир Путин акцентирует внимание на том, что такие контакты власти с населением помогают понять настроение общества и определить первоочередные проблемы, требующие решения на местах.