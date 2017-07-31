В Калужской области насчитали 18 долгостроев

Калуга, , 18:32 — REGNUM Около шести тысяч договоров долевого строительства на общую сумму свыше 21 млрд рублей зарегистрировано в Калужской области к июлю 2017 года. За счёт этих средств возводят 176 объектов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков на совещании в заксобрании области по проблеме формирования эффективных механизмов защиты прав участников долевого строительства, сообщает 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

По словам Виркова, всего в области зарегистрировано 372 дольщика, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и 18 проблемных домов. По всем недостроенным объектам к 1 августа 2017 года будет разработана «дорожная карта». Кроме того, предполагается внесение изменений в областной закон, в соответствии с которыми планируется предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства пострадавшим соинвесторам.

Также для решения проблем дольщиков реализуют региональный закон, принятый депутатами областного парламента ещё в 2012 году. Документ предусматривает выделение субсидий, которые направят на проведение проектирования, изыскательских работ и строительство коммуникаций на проблемных объектах. Законом предусматриваются меры социальной поддержки отдельных категорий пострадавших участников долевого строительства.

Спикер законодательного собрания области Виктор Бабурин подчеркнул необходимость координации действий всех органов власти и контролирующих ведомств по защите прав обманутых дольщиков. Для этих целей при профильном ведомстве будет создана рабочая группа, куда войдут депутаты областного парламента, а также депутаты ряда муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект о компенсационном фонде для граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Государственный компенсационный фонд долевого строительства был создан 1 января 2017 года по поручению президента РФ и занимается возмещением убытков обманутых дольщиков. Однако, как отмечали авторы законопроекта, его работа требует дополнительного регулирования. Так, в частности, в первоначальной версии законопроекта авторы предлагали наделить фонд полномочиями самостоятельно определять размер взносов застройщика. Такая норма вызвала критику депутатов, поскольку документ не предлагал никакой методики для определения ставки.

Ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу. Так, в частности, депутаты прописали фиксированную ставку для отчислений застройщика в фонд. Теперь она составит 1,2% от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Ставку можно изменить, но только один раз в год и по итогам актуарного оценивания деятельности фонда. Для изменения ставки будет необходим новый закон.

Кроме того, в законопроект добавлено новое правило: «одна компания — одно разрешение». Речь идёт о том, что одна компания может получить только одно разрешение на строительство одного объекта. Крупным застройщикам придется создавать проектные компании под строительство каждого своего объекта.

Единственной деятельностью такой проектной компании может быть только жилищное строительство. Каждое строительство жилого дома или комплекса должно сопровождаться в банке. Для этого проектная компания открывает специальный счет, средства которого будут направлены только на расчеты по ведению строительства. На этом счету в течение всего срока строительства должно находится не менее 10% от планируемой стоимости проекта. Это должны быть собственные средства компании.

Изменилась также организационно-правовая форма компенсационного фонда: вместо некоммерческой организации он стал публично-правовой компанией. Контролировать деятельность фонда будет Счётная палата, а также наблюдательный совет из 9 человек, которых назначает правительство на 3 года. В совет обязательно должен войти один депутат и один сенатор. Состав наблюдательного совета в обязательном порядке должны будут войти два представителя парламента: по одному от каждой палаты.

Согласно нововведениям, застройщик, претендующий на получение средств из фонда, будет обязан участвовать в конкурсе. Кроме того, если застройщик обанкротился, то принимать решение о приостановлении деятельности застройщика по привлечению средств участников долевого строительства без суда будет запрещено.

Кроме того, согласно законопроекту, к 1 января 2018 года должна быть создана единая информационная система жилищного строительства. В ней в режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства.