Кризис прошел, проблемы остались: ждут ли в Воронеже граждан Украины?

Воронеж, , 18:23 — REGNUM Воронежская область остается лидером в Центральном федеральном округе по приему граждан Украины, желающих получить временное прибежище. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 31 июля в ходе круглого стола по проблемам реализации государственной программы добровольного переселения соотечественников и получения временного убежища заместитель начальника УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской области Андрей Лушпаев.

По данным, которые привел Андрей Лушпаев, с 2014 года более 18,6 тыс. граждан Украины — не только жители Донбасса и Луганской области, но и других районов этой страны — подали заявления о получении временного убежища на территории Воронежской области, более 17 тыс. человек получили этот статус, более 11 тыс. — продлили его.

С начала этого года, добавил Лушпаев, за получением временного убежища обратились более тысячи граждан Украины, восемь граждан Афганистана, семь — граждан Сирии. Для сравнения — в соседней Белгородской области, также граничащей с Украиной и в 2015 году также лидировавшей по числу въехавших граждан этой страны, в 2017 году за предоставлением убежища никто не обращался. В Курской области число обратившихся — около 100 человек. В то же время за продлением статуса временного убежища в Воронежской области обратились более 2,3 тыс. человек.

Представитель ГУ МВД пояснил, что ситуация, когда люди в течение уже нескольких лет не могут определиться со своим статусом, не вполне нормальная. Более того — острый период боевых действий на Украине уже миновал, но люди продолжают ехать в регион.

«Вызывает беспокойство, что до сих пор большое число граждан Украины не могут определиться со статусом, — отметил Лушпаев. — Вместо того чтобы из года в год продлевать статус временного убежища, нужно определяться — возвращаться на родину или брать российское гражданство».

Согласно данным, которые были приведены на круглом столе, около трети граждан Украины, обратившихся за получением статуса, получили отказ. Причина, пояснил Лушпаев, в том, что теперь сотрудники миграционных отделов стали более внимательно относиться к обстоятельствам в каждом конкретном случае: отказы получают те, кто не раз пересекал российско-украинскую границу в «челночном» режиме, те, кто живет в России, но при этом семья остается на Украине, те, кто уже получил отказ в других российских регионах и решил попытать счастья в Воронежской области. При этом в Воронежской области, судя по всему, по-прежнему крайне лояльное отношение к гражданам Украины со стороны миграционных служб.

На круглом столе прозвучал упрек в адрес миграционной службы в связи с большими очередями: граждане Украины жалуются, что по этой причине не успевают продлить статус временного прибежища. Лушпаев признал этот факт, подчеркнув, что штат сотрудников сокращен за год на 30%, а заниматься приходится не только вопросами миграции, но и заменой паспортов граждан, выдачей загранпаспортов (число заявок на них в этом году в регионе увеличилось сразу на треть). Впрочем, отметил Лушпаев, причина проблем граждан Украины не только в очередях, но и в том, что они сами затягивают сроки и приходят в миграционную службу в последний момент.