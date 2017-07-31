Испания установила новый рекорд в сфере туризма

Мадрид, , 18:09 — REGNUM Испания продолжает устанавливать рекорды в туристической сфере, за первые шесть месяцев текущего года количество посетивших страну туристов выросло на 12%, 31 июля сообщает Associated Press.

Читайте также: АТОР назвала самые популярные курорты России и Турции

Согласно данным национального института статистики, с января по июнь 2017 года Испанию посетили 36 млн 300 тыс. туристов, большинство из них — 8 млн 600 тыс. — прибыли из Великобритании. Число туристов из Соединенного Королевства увеличилось на 9,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Германия заняла второе место по количеству туристов, посетивших Испанию. За первое полугодие страну посетили 5 млн 500 тыс. граждан ФРГ, рост составил 10%.

Читайте также: Издание Sun внесло Неаполь в список самых опасных городов

Напомним, в 2016 году в Испанию посетили 75 млн 300 тыс. туристов, согласно данным правительства страны. Доля туризма в ВВП Испании составляет 11% ($1 млрд 410 млн)

За последние четыре года все большее количество туристов отдают предпочтение Испании вместо других средиземноморских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: До конца лета зарубежные курорты посетят 30 млн туристов из КНР