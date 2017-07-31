Сергей Гуркин, , 17:19 — REGNUM

В минувший четверг, 27 июля, в Барселоне четверо молодых людей в масках остановили на улице туристический автобус с пассажирами, прокололи ему шины и написали на ветровом стекле «El turismo mata los barrios» («Туризм убивает районы»). Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Местные власти скрыли информацию о происшествии, о нем стало известно только в воскресенье, 30 июля, когда члены молодежной организации Arran, выступающей за независимость Каталонии, опубликовали ролик в YouTube и взяли на себя ответственность за случившееся.

Также Arran распространила поясняющее заявление. По их словам, протест против чрезмерного присутствия туристов в Барселоне связан с тем, что нынешнее положение вещей «уничтожает территорию и приговаривает к нищете рабочий класс». Местные власти всячески способствуют росту именно этого сектора экономики за счет всех остальных. «Нынешняя туристическая модель лишает рабочий класс возможности жить достойно. Мы действуем в интересах законной защиты против модели, которая хочет превратить нас в рабов, а страну — в парк аттракционов, от которого выигрывают только буржуазия и капитал», — сказано в сообщении.

Подобные инциденты происходят и в Барселоне, и в других испанских, да и не только испанских городах достаточно регулярно и столь же регулярно замалчиваются. Барселона, как и многие другие города, и в самом деле выглядит как парк аттракционов. Местные власти и крупные игроки туристического рынка стремятся привлечь в город неограниченное количество людей и монетизировать Антонио Гауди и Лионеля Месси. Жителям предлагается занять место в стройных рядах обслуживающего туристов персонала. Жители отчуждаются от города, они принуждены к тому, чтобы сдавать его в аренду.

Такая экономическая модель — естественное следствие картины мира, в центре которой находятся деньги, а люди становятся вспомогательной функцией. Претензии против многомиллионного туристического потока в сравнительно небольшой город представляются блажью («Они приносят вам деньги, чего ж вам боле?»). Если простейший способ получить деньги — превратиться в город продавцов и официантов, значит, так и нужно сделать. А эти ваши левацкие замашки насчет «нормальной человеческой жизни», достойного осмысленного труда, личного пространства, насчет экономики, которая подстраивается под людей, а не подстраивает их под себя — это всё прошлый век.

Подобное отношение к людям отчетливо проявляется не только в туристических городах и вообще не только в сфере туризма. Экономическая модель, построенная на таком отношении, эксплуатирует человеческую слабость (желание заработать больше, сделав меньше), одновременно принося огромные доходы крупнейшим корпорациям. Общественная эрозия проявляется не сразу, но развивается по запрограммированному сценарию. Сначала люди перестают заниматься осмысленной, творческой работой из лени и желания заработать самым простым способом. А потом они уже и не способны ни на что другое.

Все это происходит без всякого тайного заговора, просто в силу совпадения интересов крупных корпораций и человеческой слабости. Каждому месту на земном шаре отведена вполне конкретная роль. Белые (и отчасти желтые) люди из золотого миллиарда производят технологии и снимают сливки, крупные восточные страны должны работать фабриками, от севера требуются энергетические ресурсы, и так далее.

О какой бы части мира ни шла речь, отношение либеральной глобализации к людям абсолютно бесчеловечно. Японские трудоголики, американские шопперы, каталонские официанты, шведские «сидельцы на пособиях» — все они разными путями, но по одной и той же причине утрачивают лицо, расчеловечиваются. Потому что так выгоднее. Любая из предложенных ролей бесчеловечна, потому что бесчеловечен сам принцип искусственного выдумывания ролей. Каким бы глобальным ни был мир, каждый человек остается отдельным и особенным, его нельзя сводить к функции. Принцип конвейера не должен переноситься на уровень целой жизни.

Заметьте, что ведь и в политической жизни происходит ровно то же самое. Есть одна «правильная» картина мира и политическая идеология, есть «главные», остальные же — вспомогательны и должны поставлять ресурсы, человеческие ли, энергетические или технологические. Те, кто не соглашаются на предложенную роль, подвергнутся санкциям, майдану или демократической бомбардировке. Если вдруг ни один из этих способов не подействует (см. Россия), тоже не беда: такая страна займет место «врага цивилизации». Это место пустовать не должно.

Глобальному либеральному расчеловечиванию сопротивляются везде: в Барселоне и Буэнос-Айресе, в Донецке и Риме. Этому движению не хватает политических лидеров, хотя только в европейской части мира есть как минимум два кандидата на эту роль: Москва и Ватикан. По разным причинам оба кандидата пока воздерживаются от исполнения этого своего призвания. В российской столице никак не могут выйти из режима реакции и вместо того чтобы предложить, наконец, «третий путь», продолжают лишь отбиваться от нападок. Католическая же церковь продолжает как будто надеяться, что на политиков и корпорации можно повлиять постепенно и косвенно. Но рано или поздно лидер должен найтись. Зияющая в этом месте смысловая пустота взывает к его появлению.