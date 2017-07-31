Крупный чиновник задержан в Мурманске по подозрению в мошенничестве

Мурманск, , 16:47 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств для обеспечения нужд правительства Мурманской области заключен под стражу ещё один фигурант. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 июля в региональном следственном управлении СК РФ.

«Задержан и взят под стражу заместитель главы аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения», — сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский, действуя группой лиц по предварительному сговору с заместителем руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгием Благодельским, используя своё служебное положение, дал указание о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области.

«В результате преступных действий обвиняемых совершено хищение государственных денежных средств», — пояснили в Следственном комитете. Размер причинённого государству ущерба устанавливается.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе после проверки правоохранительных органов в правительстве Мурманской области следователи возбудили уголовное дело. Это не первый случай, когда мурманских госслужащих подозревают в совершении преступления экономической направленности.

Крупный коррупционный скандал в региональном правительстве разразился весной 2017 года: в отношении уволенного министра природных ресурсов и экологии Мурманской области завели уголовное дело, чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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