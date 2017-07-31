Строительство «Новокрестовской» в Петербурге остается в «красной зоне»

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Строительство новой станции петербургского метро «Новокрестовская», необходимой для обслуживания Чемпионата мира по футболу-2018, а также продолжения тоннеля до станции «Беговая» — остается в «красной зоне» на каждом совещании в правительстве России. Об этом 31 июля заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, из всех 42 пунктов программы подготовки к Чемпионату мира на всех совещаниях правительства этому вопросу (о строительстве метро — прим.ред.) уделяется наибольшее внимание, он по-прежнему находится в «красной зоне», — сказал Соколов.

И.о. главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вадим Власов сообщил, что на «Новокрестовской» есть отставание по сооружению тоннеля между новой станцией и действующей станцией «Приморская».

"Завершение работ планируется на 28 февраля 2018 года, ввод в эксплуатацию — 30 марта 2018 года», — сказал Власов.

Всего до конца июля в новом двухпутном тоннеле необходимо было соорудить 2 тыс. 884 кольца, но успели сделать только 94% от длины тоннеля. Это связано с нестабильным вывозом грунта, который оказался слишком жидким, пояснил чиновник. Оставшиеся 175 колец собираются наверстать до 28 августа. «Это не повлияет на итоговый срок завершения работ», — заявил Власов.

На строящейся станции «Улице Савушкина» тоже зафиксировано отставание в один месяц, и тоже из-за нестабильности грунта. Ликвидировать его собираются до 10 ноября 2017 года, увеличив количество рабочих на объекте.

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Напомним, на участок метро от «Приморской» до «Улицы Савушкина» уже потратили более 20 млрд рублей, или 56% от всего объема финансирования почти в 37 млрд рублей. При этом 14 млрд рублей предоставил федеральный бюджет.

Предполагается, что ЧМ-2018 в Петербурге, где состоится 7 матчей, посетят около 3 млн гостей, нагрузка на транспортную систему существенно возрастет.

Максим Соколов попросил оценить риск того, что новые станции метро будут сданы слишком поздно, так как «мундиаль» стартует уже в июне следующего года. По словам Вадима Власова, изначально работы в Петербурге велись с опережением, и это позволяет говорить о минимальных рисках срыва сроков.

«То есть, переносить туда рабочий кабинет не придется? Хорошо, запишем это между строк», — сказал Соколов.

Напомним, 20 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что готов ускорить строительство станции метро «Беговая» личным переездом на стройплощадку. При этом он намекнул, что у других чиновников могут возникнуть карьерные трудности, если дело дойдет до такого сценария.

Добавим, согласно отчету исполняющего обязанности главы КРТИ Вадима Власова, для обслуживания матчей Кубка конфедераций и ЧМ-2018 были закуплены 125 новых автобусов, 19 трамваев, заключен контракт на поставку 330 новых вагонов метро.

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