Цифровизация: Реформа телевещания или передел медиарынка?

Оренбург, , 16:18 — REGNUM В Оренбургской области с внедрением проекта цифровизации телевещания часть аудитории потеряла для себя коммерческий канал Орен-ТВ, который вещает на Оренбург и имеет популярность. По сути, в регионе осталось два стабильных телеканала «Планета» и филиал ВГТРК — «Оренбург», передает корреспондент ИА REGNUM. Примечательно, что оба канала — государственные.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM технический директор ООО «Орен-ТВ» Александр Чусовитин, международные отношения в использовании частотного ресурса существуют уже достаточно давно. Радиочастоты согласовываются, чтобы не происходило накладок. Каждое государство занимается своей программой по освоению своих частот. Поэтому общероссийская госпрограмма по цифровизации и начала работать. Сначала разработали план частот во взаимосвязи с разными службами: военными и гражданскими. Когда были отработаны методики распределения частот каналов, создали новые схемы. В Оренбуржье сделано больше, чем в областях, удалённых от границы. Напомним, Оренбургская область граничит с Казахстаном.

Сейчас в городах, как Оренбург, две частоты отданы под эфиры цифрового телевещания. В большинстве городов оставлено по одной частоте. Стоит отметить, одна частота рассчитана на 10 каналов. В Оренбурге это 21-й частотный канал и 24-й.

Чусовитин также отметил, что сложностей больше не технологических, а касающихся взаимоотношений всех владельцев телеканалов, которые объединены в мультиплекс. Они должны платить деньги, они должны давать своё согласие на врезку и так далее. Возник еще вопрос: все каналы мультиплексов становятся общедоступными. В областном центре согласно проведённому конкурсу определён один местный канал — это ТВЦ «Планета».

Примечательно, что учредителем «Планеты» является областная администрация. Этому каналу и отдана 21-я кнопка.

«Его, собственно, в цифровом эфире нет. Он есть только в эфире кабельных операторов. Таким образом, определили два мультиплекса, один местный канал. Далее последовало развитие ситуации: последовал Указ президента, что все кабельные операторы обязаны транслировать в своём эфире (не только цифровом, но и в аналоговом) 21-й канал, который определён», — сказал Александр Чусовитин.

Он также отметил, что у Орен-ТВ изначально вещательная лицензия на работу двух СМИ — одновременно РЕН-ТВ и Орен-ТВ: «Как оператор связи телеканал выступает в этой роли. 21-й канал определен лицензией для нашей работы. Мы как вещали, так и вещаем. Что касается цифрового эфира, то всё зависит от желания и согласия кабельных операторов».

Есть у кабельных операторов такое мнение — зачем им каналы с одним и тем же контентом в части РЕН-ТВ. У них итак РЕН-ТВ идёт. Орен-ТВ имеет долю в этом вещании намного меньше, чем РЕН-ТВ. В таком ключе были разговоры с Ростелеком и УФАНЕТ в их частотном вещании. С ЭР-ТЕЛЕКОМ удалось договориться. Договоренности подкрепляются финансово. Добавим, что с переходом на цифровое вещание расценки выросли.

Аналог должен уйти из эфира в части трансляции согласно госпрограмме. Цифровое вещание уверенно наступает. Смысл: киловаттный аналоговый передатчик по своему охвату равносилен 100-ваттному цифровому, поэтому при переходе на цифровой уменьшается количество передатчиков и уменьшается возможная мощность. Например, один цифровой передатчик покрывает большую зону и дает больше каналов. Получается, один стоваттный передатчик вместо киловаттного и десять программ. В общем, для государства есть польза. Плюс ещё в том, что в удалённых районах уверенных приём телеканалов, тогда как при аналоговых передатчиках стабильный сигнал наблюдался одного-двух каналов.

У Орен-ТВ вещательная лицензия на город Оренбург. В областном центре превалирует кабельное телевидение (Океан-тв и Диван-тв). Местные эксперты говорят о том, что отследить динамику потерь и роста зрительской аудитории не представляется возможным.

Однако, как признался технический директор Орен-ТВ, когда телеканал выпал из вещания отдельных операторов, то был шквал звонков. Но он потихонечку утих. Никто не пошёл и не пойдёт на улицы с протестом.

«Государство сказало кабельщикам: давайте это — они дают. Мы просим — давайте нас, они не дают. По сути, кабельщики владельцы своей сети, и они вправе решать сами что давать, а что — нет. Но их государство заобязало. Это потеснило нас. Была такая фраза: «становитесь самостоятельным каналом, докажите, что вы интересны и мы вас будем показывать». Такой подход тоже оспаривать нельзя», — считает Чусовитин.

Проблема не в цифровом вещании, как таковом эфирном, а в том, что сложилось вокруг этого — создание обязательных для показа каналов, собственно не важно аналоговые они или цифровые. Ведь в кабельной сети показывают программы и в цифровом и аналоговом вариантах.

«Условиями для трансляций нас просто убрали, получается. Это не желание операторов, это распоряжение государства. Зарабатывать стало непросто и до цифрового вещания. Кризис. Рекламодатели идут меньше и меньше. Мы потеряли двух крупных операторов. Вот наша проблема. Никто точно охват не назовет, кто нас смотрел и потерял», — отметил Александр Чусовитин.

В сухом остатке оказалось, что из эфира с начала года у отдельных жителей Оренбурга выпали один-два местных телеканала. Среди таких потерпевших и корреспондент ИА REGNUM. Все телевизоры в доме цифровые. Оператор не предоставляет услугу по трансляции местных программных вставок, произведённых Орен-ТВ. К одному телевизору пришлось подсоединить комнатную антенну. При том, что в месяц крупному оператору приходится платить немаленькие финансовые средства. Неудобно, конечно, и качество приёма сигнала неважное. Стоит также признаться, что оператор избаловал интерактивным телевидением: можно посмотреть запись. В связи с такой реформой возникает нехорошее предчувствие. Что будут вещать государственные каналы предсказуемо. Хочется, чтобы телеканалы были разные и вещали о событиях с разных точек зрения. Может это передел медиарынка под благовидным предлогом?

Доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев считает, что никакой политики за реформированием телевещания не стоит, поскольку своими корнями реформа уходит на десятилетие назад, когда правительство приняло решение о цифровизации телевизионного вещания.

«Современные требования намного упрощают и использование коммуникационных технологий, но произошло проецирование на сложную экономическую ситуацию. Прогнозировалось, что отдельные каналы, которые работают внутри федеральных, закроются», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Булат Калмантаев.

«Как бы там ни было для трансляции позиции гражданского общества каналы разные должны быть. Слава Богу, есть такая альтернатива, как интернет», — подчеркнул эксперт.

Калмантаев назвал телевидение спорным источником информации:

«Телевидение должно переформатироваться. Откуда фейковые новости пляшут? Откуда идет глобальное манипулирование. Телевидение задает тон. Тем более, что оно обладает психо-эмоциональными ресурсами. Люди будут уходить в интернет. Но и на него накладывается уже ряд ограничений».

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