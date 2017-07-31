Тамбовский губернатор усилил позиции в рейтинге глав в сфере ЖКХ

Тамбов, , 16:06 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поднялся на 14 позиций в рейтинге губернаторов в сфере ЖКХ за июнь 2017 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ за июнь 2017 года тамбовский губернатор вошел в топ-50 руководителей регионов, показавших эффективную работу в этой сфере. В итоговой таблице Александр Никитин занял 25 место, поднявшись вверх на 14 позиций по сравнению с маем.

Эксперты отмечают, что тамбовский губернатор уделяет большое внимание решению проблем сферы ЖКХ, а функционирование и модернизация коммунальной инфраструктуры остаются приоритетными направлениями. В частности, в июне была утверждена региональная программа Тамбовской области по обращению с отходами, направленная на минимизацию накопленного экологического ущерба, снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот. Реализация программы рассчитана на десять лет — с 2017 по 2026 годы. За это время в рамках программы планируется направить более 1,3 млрд рублей на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. При этом полностью будут ликвидированы места несанкционированного размещения отходов. Ожидается, что это позволит повысить уровень экологической культуры населения в сфере обращения с отходами, увеличит объемы обезвреживания и утилизации отходов, сократит объемы их захоронения.

Кроме того, в июне Тамбовская область стала местом проведения межрегионального совещания «Общественный контроль, непрерывное образование и информационная открытость как ключевые условия реализации стратегии развития ЖКХ». Гостей из разных регионов страны, работающих в сфере ЖКХ, заинтересовал опыт Тамбовщины по формированию системы общественного контроля в сфере ЖКХ. Эта в регионе ведется с 2013 года. Главное, чего удалось достичь, — «неформального подхода к решению многих вопросов в сфере ЖКХ, трансляции положительного опыта инициативных собственников жилья на всю территорию региона, чего раньше многим не хватало», говорят власти.

«Открытость власти на всех уровнях и прямой диалог с гражданами стали обязательными условиями современной государственной системы», — уверен губернатор Александр Никитин.

В июне продолжились работы по перестройке коммунальной инфраструктуры региона, ведется строительство котельных. Ранее работу по модернизации системы теплоснабжения Котовска проинспектировала заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сердюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на модернизацию коммунальной сферы региона в 2017 году будет направлен 1 млрд рублей. По словам Александра Никитина, это позволит решить «наболевшие проблемы» отрасли уже в текущем году и сделать жизнь жителей Тамбова и области более комфортной.

Также в июне шла подготовка к проведению капитального ремонта многоквартирных домов, реализацию губернатор держит на личном контроле.