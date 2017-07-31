Гражданин Украины осужден за подготовку теракта под Ростовом

Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Гражданина Украины Алексея Сизановича, подозреваемого в организации терактов на территории России, приговорили к 12 годам лишения свободы. Такое решение, как передает «Первый канал», принял Северо-Кавказский окружной военный суд.

«Сизанович по решению Северо-Кавказского окружного военного суда проведет в колонии строго режима 12 лет, — говорится в сообщении. — Также он должен будет выплатить крупный штраф».

По данным следствия, в мае 2016 г. гражданин Украины получил указание о выезде в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ для осмотра и фотографирования ж/д вокзала и вокзала станции Лихая для производства взрывов.

«Данные действия были подготовкой перед совершением террористического акта, который планировалось совершить в сентябре 2016 г.», — рассказала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Отмечается, что в сентябре прошлого года сотрудниками российских спецслужб был обнаружен тайник, в котором находились материалы для изготовления взрывного устройства. Началось расследование, и в итоге удалось выйти на Сизановича, который в ходе следствия дал признательные показания.