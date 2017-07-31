Железнодорожному сообщению между Москвой и Тулой исполнилось 150 лет

Тула, , 15:44 — REGNUM 150-летие открытия железнодорожного сообщения между Москвой и Тулой широко отметили в Тульской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, в мероприятиях 28 июля приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. На площади Московского вокзала состоялись чествование железнодорожников и праздничный концерт.

В приветственном слове Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области РЖД является стратегическим партнёром.

«Компания тесно и плодотворно сотрудничает с предприятиями Тульской области. За последнее время РЖД безвозмездно передала региону ряд социальных объектов. Это и детские сады, и дворец культуры», — сказал губернатор и поблагодарил Олега Белозёрова за поддержку региона.

Олег Белозеров отметил, что в этом году российским железным дорогам исполняется также 180 лет.

«Нам есть, чем гордиться. И один из таких объектов находится здесь — в замечательном городе Туле», — сказал глава ОАО «РЖД».

Олег Белозеров напомнил о предыдущем визите в Тульскую область, в ходе которого обсуждались вопросы развития пригородного сообщения и запуска новых современных подвижных составов. «Совместными усилиями с региональными властями нам многое удалось сделать», — подчеркнул глава компании.

Затем Алексей Дюмин и Олег Белозеров наградили лучших работников Тульского железнодорожного узла ведомственными и региональными наградами.

В зале Московского вокзала Губернатор и глава РЖД осмотрели фотовыставку «180 лет железным дорогам России» и пообщались с журналистами. Олег Белозеров подчеркнул, что между РЖД и Тульской областью сложились теплые отношения.

«Очень много вопросов, которые долгое время не решались, были решены буквально за последнее время. Конструктивный подход по всем направлениям. Это не только железная дорога, и передвижение пассажиров, но и, что очень важно, взаимодействие в социальной сфере».

Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области РЖД — важный, надежный, социально ответственный партнер во всех направлениях. В том числе компания уделяет большое комплексное внимание безопасности своей инфраструктуры. Особенно это важно в преддверии Чемпионата мира по футболу.

«Мы рассчитываем, что к началу 2018 года наши вокзалы будут оснащены всеми необходимыми техническими средствами безопасности», — сказал Алексей Дюмин.