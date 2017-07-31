В Ярославле хотят изменить облик Речного вокзала

Ярославль, , 15:39 — REGNUM В Ярославле объявлен конкурс дизайн-проектов реконструкции фасадов здания речного вокзала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конкурс объявила компания, купившая часть комплекса вокзала.

«Мы стали собственником левой части Речного вокзала, где раньше располагался кинотеатр «Парус». Мы приняли решение поменять его внешний вид и объявили конкурс дизайн-проектов, который продлится до 31 августа. Пока мы собираем эскизы, концептуальные решения, а потом уже будем выходить в Ярославль и согласовывать внешний вид со всеми организациями, которые требуются», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционных проектов ООО «Байтек Машинери» Алексей Гаврилов.

Речной вокзал города Ярославля был введен в эксплуатацию в 1976 году. Над созданием вокзала трудился коллектив архитекторов во главе с известным архитектором Тимофеем Садовским.

За архитектурное своеобразие здания коллектив был награжден Государственной премией РСФСР. Здание вокзала стало своего рода визитной карточкой Ярославля.

Градозащитники недовольны планами по изменению облика вокзала, но предполагают, что отстоять его внешний вид будет сложно. Здание не является историческим и к объектам культурного наследия тоже не отнесено.

«В свое время так же были изменен внешний вид здания Сбербанка на проспекте Октября, кафе «Сказка» на улице Свободы и «Горка-холл» в Первомайском бульваре. Собственники, не считаясь с авторским правом, изменили эти здания на свой вкус. Так Сбербанк отделали панелями, на «Горке» построили какую-то «бородавку». Ярославское отделение Союза архитекторов России пыталось что-то сделать, чтобы защитить эти здания, но ничего не получилось. Боюсь, что с Речным вокзалом получится точно так же. Если даже новые собственники изменять внешний вид «своей» половины Речного вокзала, то единства стиля будет разрушено и мы потеряем одно из лучших произведений советской архитектуры» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.