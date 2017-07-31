Инвестиции по-татарски: некоммерческим компаниям дадут денег «на разговоры»

Казань, , 15:42 — REGNUM На участие в инвестиционных выставках и мероприятиях иного формата, где в целях значится улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в регион, некоммерческим организациям Татарии предоставят субсидию из бюджета. Соответствующее постановление о порядке выделения госпомощи подписано кабинетом министров региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средствами бюджета республики будут возмещаться расходы, которые были связаны с участием, организацией и проведением выставок, форумов, конгрессов, конференций, съездов, семинаров, а также заседаний комиссий, где кроме инвестиционного вопроса может фигурировать и содействие развитию малого и среднего бизнеса, защита интересов предпринимателей. Компенсируют расходы и на мероприятия, которые популяризируют предпринимательскую деятельность.

Получить госпомощь смогут те организации, что соответствуют ряду критериев. У них не должно быть задолженности по налогам и сборам, стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. Кроме того, компания-заявитель должна существовать до подачи заявления минимум один год.

Особый интерес представляет список того, что входит в субсидируемые расходы. Среди них не только аренда зала, оборудования, застройка выставочной экспозиции, но и услуги переводчика на самом мероприятии, представительская и сувенирная продукция, оплата экскурсий для участников, питание, проживание, освещение мероприятий в СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария снова заняла первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата среди регионов России. Его итоги подвели 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

В этот раз впервые участие в обследовании для составления национального рейтинга инвестиционного климата приняли все регионы страны. В той или иной форме к опросам удалось привлечь около 400 тысяч предпринимателей.

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