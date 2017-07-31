«Курортный сбор — совершенно жлобское по своей сути решение»

Симферополь, , 15:32 — REGNUM На фоне постоянной критики качества курортной сферы в Крыму, в условиях жёсткой конкуренции с признанными мировыми турцентрами, на туристов решили повесить дополнительную финансовую нагрузку вместо работы над ошибками в этой сфере. Так прокомментировал ИА REGNUM подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона о курортном сборе крымский политолог Владимир Джаралла.

«Сама концепция такого сбора, как только про него было объявлено, вызвала единственную и стойкую ассоциацию: Остап Бендер, собирающий деньги с экскурсий «на ремонт провала». На фоне постоянной критики о качестве курортной сферы, в условиях конкуренции с признанными мировыми центрами туризма и отдыха, вместо работы по анализу экономических факторов в этой сфере — НДС, формирование цены билетов на всех видах транспорта, направлений турпотока, — мы получаем совершенно жлобское по сути решение сшибать с отдыхающего ещё копеечку», — отметил специалист.

По его мнению, каким бы ни был размер первоначального сбора, сомнений в его росте в будущем — нет.

«Так происходит всегда. Останавливает этот процесс либо протест, либо полная неэффективность работы по осуществлению очередного нововведения. Провозглашено, что сбор будет оставаться местным властям, на практике это означает скрытую борьбу местных жителей, живущих за счёт туруслуг и сборщиков новой подати. Как показывает опыт, эта проблема решается при помощи взятки и понятно, что настроения это никому не улучшает», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Он также отметил, что уже достаточно давно многие отдыхающие, приезжающие в упомянутые регионы, формально объявляют себя не туристами, а называют иные причины приезда в регион. При этом выяснение истинных причин визита, как известно, не входит в задачи служащих местных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые российские специалисты полагают, что введение курортного сбора может перевести часть туристического потока за рубеж.

В частности, по словам директора института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антона Серикова, разница даже в 1 тыс. рублей может повлиять на смену потребительского предпочтения отечественного туриста.

По его словам, немаловажно продемонстрировать, на что и как будут потрачены собранные средства. За рубежом подобная практика — распространенное явление, с той лишь разницей, что сначала государство вкладывает средства в комфорт и удобства, а потом с людей берут деньги за их использование.

Напомним, согласно документу, платить курортный сбор должны будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. В первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки, окончательный размер ставки будет определять сам муниципалитет. При этом некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора: несовершеннолетние дети, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля. Данный налоговый эксперимент продлится пять лет и будет распространен на Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.