Участники Всемирного фестиваля молодежи получат визы по упрощенной схеме

Москва, , 15:23 — REGNUM Распоряжением правительства РФ установлена упрощённая процедура получения визы для въезда на территорию России участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, сообщается на сайте правительства РФ.

МИД России поручено обеспечить выдачу виз по заявкам Организационного комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов участникам и гостям мероприятия, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.

Прохождение участников, представителей прессы и организаторов фестиваля через государственную границу РФ будет обеспечено в первоочередном порядке.

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза для целей, связанных с фестивалем, будут совершаться без взимания таможенных сборов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. Мероприятия фестиваля пройдут на двух площадках — в Москве и Сочи.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей в том числе около 10 тыс. иностранных граждан из 150 стран. При этом 6 тыс. иностранных граждан потребуется оформление визы для въезда в Россию.

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