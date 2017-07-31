В США членов ЛГБТ назвали людьми с повышенными социальными потребностями

Вашингтон, 31 июля 2017, 15:22 — REGNUM Представители ЛГБТ являются людьми с повышенными социальными потребностями, считают авторы исследования американского центра, выступающего за равенство трансгендеров в обществе (National Center for Transgender Equality), передает 31 июля Russia Today.
Авторы исследования обратились к депутатам американского конгресса, чтобы парламентарии добавили в закон, защищающий пожилых американцев, членов ЛГБТ.
«Предлагается уделять больше внимания пожилым трансгендерам в общественных центрах, а также разработать программы психологической поддержки для этой группы населения», — говорится в сообщении.
По мнению защитников ЛГБТ, работники американского министерства здравоохранения должны вести борьбу «со случаями неподобающего обращения с данной категорией пожилых американцев».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля американский президент Дональд Трамп в социальной сети заявил, что трансгендеры не смогут служить в армии. Американские войска не могут позволить себе возрастания медицинских расходов и «разлада».
27 июля в The National Interest вышла статья, в которой заявление Трампа было названо «громом среди ясного неба».
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