В Боливии пытаются сохранить последние иезуитские миссии

Ла-Пас, , 14:54 — REGNUM На северо-востоке Боливии, вдали от засушливого высокогорного плато, между владениями огромных агрокорпораций и сообществ со сложными коммуникациями, еще остаются последние действующие иезуитские миссии Южного конуса, которые пережили разрушения после изгнания иезуитов из Латинской Америки в XVIII веке, сообщает EFE.

В боливийской Чикитании, расположенной в департаменте Санта-Крус на востоке страны, действует шесть миссий, признанных в 1990 году в качестве объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Сан-Хавьер, Консепсьон, Санта-Ана, Сан-Мигель, Сан-Рафаэль и Сан-Хосе-де-Чикитос.

Эти шесть миссий, основанные иезуитами между 1696 и 1760 годами, до сих пор почти полностью сохраняют свою первоначальную структуру и внешний вид: остроконечные крыши, фасады с характерными тонами охры, за исключением росписей, которые священнослужители и местные жители создали уже в этом столетии.

И сегодня, жители миссий, чикитанос, все еще слушают мессу с музыкой из органов с вековой историей.

«Я думаю, одним из факторов, благодаря которому удалось сохраниться в прошлом веке, когда всему этому наследию не придавалось значения, стало то, что мы были вдали от больших городов и их развития», — утверждает директор Межорганизационного плана миссий Марсело Варгас.

План миссий является инициативой по сохранению и развитию миссий, в исполнение которого вовлечены шесть муниципалитетов Чикитании, католическая церковь, губернатор Санта-Крус и министерство культуры при поддержке со стороны правительства Испании.

Шесть миссий образуют цепь в 827 км не везде асфальтированной дороги, однако еще несколько лет назад в некоторые миссии можно было добраться только по воздуху. Почти 300 км отделяют Сан-Хосе-де-Чикитос, самое крупное по численности поселение, от ближайшего города Санта-Крус.

Сообщества были на самоокупаемости и самообеспечении до 1972 года, незадолго до прихода ЮНЕСКО, когда туда прибыл швейцарский архитектор Ганс Рот. С деятельности Рота начинается большой процесс возрождения миссий Чикитос.

Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID) также сыграло и продолжает играть важную роль в активизации миссий, помогая финансовыми средствами и учреждением реставрационных мастерских, школ ремесел по керамике и дереву и так далее.

В Чикитании есть любопытное образование — миссия Санта-Ана, она была создана уже после изгнания иезуитов в 1767 году.

«Это означает, что индейцы (чикитанос) успели перенять в полной мере все умения иезуитов, включая технические знания, архитектуру, иконопись», — рассказывает Варгас.

Развитие сельского хозяйства на огромных пространствах в этих районах вызвало мощные волны миграции в последние годы, в результате чего население миссий увеличилось.

В самых крупных миссиях, Сан-Хосе и Консепсьон, проживало около 5 тыс. человек в 2002 году, а теперь их 15 тыс.

«Туризм только начинает укрепляться», — говорит Варгас, так как еще десять лет назад не было возможности продвигать туристические услуги, потому что не было хороших дорог, воды, канализации и гостиниц.

Напомним, иезуитские редукции или индейские резервации иезуитов стали частью общей стратегии католической церкви XVII—XVIII веков по созданию поселений для христианизации коренного населения Латинской Америки.

Эти резервации отличались от резерваций в других регионах тем, что они стремились привить индейцам христианство, не настаивая на европейском образе жизни. Под руководством иезуитов индейцы достигли существенной автономии в рамках Испанской и Португальской колониальных империй.

Когда возникла угроза вторжения работорговцев, индейцы создали ополчение для защиты от колонистов. Успешное сопротивление работорговцам, а также высокая степень независимости и экономическая эффективность часто считаются причинами изгнания иезуитов из Нового Света в 1767 году.

Оценка историками иезуитских миссий весьма противоречива.