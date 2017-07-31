Путин подписал закон об ужесточении штрафов за незаконную продажу алкоголя

Москва, , 13:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, должностные лица заплатят штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей за производство и оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Для юридических лиц штраф составит не более 1/5 годовой выручки, но не менее 3 млн руб.

Нарушение порядка учёта алкоголя в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) повлечет за собой штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 тыс. до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Также увеличиваются штрафы за невыполнение требований органов, осуществляющих контроль в области производства и оборота алкоголя. Теперь максимальный штраф для физлиц составит 20 тыс. рублей, он повышен вдвое. Для должностных лиц санкция изменилась с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Незаконная продажа алкоголя физическим лицам будет облагаться штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. с конфискацией продукции. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Напомним, 20 июля Госдума приняла поправки, касающиеся ужесточения административной ответственности за нелегальную продажу алкоголя. Законопроект был одобрен Совет Федерации 25 июля.

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