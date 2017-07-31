Депутат Госдумы: С использованием телемедицины возникнут трудности

Москва, , 13:22 — REGNUM В Госдуме предрекают трудности с применением закона о телемедицине, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о телемедицине предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

Закон хотя и остается далеко не самым революционным документом, но все же является шагом вперед, отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»). По его мнению, с применением закона возникнут трудности: как правильно заключить договор между врачом и пациентом, как правильно протоколировать медицинскую услугу, как правильно идентифицировать пациента, как идентифицировать врача, как возвращать стоимость такой услуги и так далее.

«Как видите, все это вопросы сугубо бюрократического свойства, которые закон так и не разрешил, оставив на подзаконные акты, для правительства. Боюсь, что столкнемся мы еще со множеством таких же подводных камней», — отмечает парламентарий.

При этом, считает Тумусов, телемедицина может использоваться гораздо шире, чем сейчас предусматривает закон, «но его неотшлифованность ведет вот к этим препонам».

«Отсюда возникает и следующая проблема: не на внедрение технологий, а на решение формальных, бумажных задач в России уйдет несколько лет. По мнению экспертов — от 3 до 5. Но и тогда закон не станет прорывным. Уже сейчас очевидно, что его надо дорабатывать, расширять технологические возможности. Но пока — пусть заработает хотя бы так», — рассуждает депутат в соцсети.

Дистанционные консультации не отменяют правил оказания медицинской помощи в целом. Так, врачи и другие медицинские работники будут нести ответственность за недобросовестное выполнение своей работы. Кроме того, врачи будут обязаны соблюдать закон об обработке персональных данных и хранить врачебную тайну.

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