Президент РФ упростил украинцам получение российского гражданства

Москва, , 13:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий процедуру принесения присяги при вступлении в российское гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации 30 июля.

Согласно тексту закона, может быть отменено решение о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Кроме того, после вступления закона в силу граждане Украины могут получить гражданство РФ и вид на жительство по упрощенной процедуре.

Решение об отмене вступления в гражданство может быть принято после вступления в силу приговора суда по соответствующим статьям. Отмена решения не будет касаться супругов и детей осужденного за терроризм и экстремизм.

Процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента России. Паспорт будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Что касается упрощенной процедуры получения гражданства для украинцев, то для этого разработаны соответствующие поправки: они помогут решить вопрос со сложностями при получении необходимых документов в украинских органах.

Граждане Украины для получения гражданства должны будут подписать заявление об отказе от украинского гражданства и оформить этот документ нотариально. Одна копия заявления остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину. Таким образом, заявление заменить процедуру получения справок в уполномоченных органах Украины.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.