АТОР назвала самые популярные курорты России и Турции

Москва, , 13:01 — REGNUM Самыми популярными летом 2017 года направлениями у российских туристов стали Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания, эти страны вошли в число топовых направлений этого лета, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

По данным туроператоров, на первом месте в рейтинге — открытая для посещений Турция, где лидирует по спросу относительно недорогой Кемер.

Среди российских курортов на первом месте Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

В пятерку лидеров почти у всех туроператоров входят Греция, Кипр и Испания. Также спросом пользуются Болгария, Черногория и Италия.

Кроме того, участники рынка отметили увеличение глубины бронирований. В целом рынок восстанавливает спрос на зарубежные направления и вернулся к докризисным показателям.

В среднем, российские туристы ориентируются на туры до 60 тыс. рублей. Туры, как правило, покупаются на срок около 10 дней, а наиболее популярным типом питания по всем направлениям стала система «все включено».