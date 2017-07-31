Подарок от Путина, неваляшка для Медведева и музей греха в Тамбове: обзор

Тамбов, , 12:54 — REGNUM Подробности экологической проблемы областного масштаба сообщили «Известия». В публикации отмечается, что ЧП случилось в деревне Садовое Сампурского района, где в Цну попали отходы «Тамбовского бекона», и массово гибнет рыба. Специалисты не рекомендуют купаться в Цне на территориях Сампурского, Знаменского, Тамбовского районов и города Котовска. Проводятся исследования воды Цны для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.

О тамбовских подарках сообщили федеральные СМИ. О подарке от президента России Владимира Путина для тамбовской школьницы Ани Зайцевой проинформировали «Аргументы и Факты. Тамбов». «У нас с Владимиром Владимировичем Путиным день рождения в один день», — рассказала школьница. Поэтому юная тамбовчанка решила обратиться к главе государства напрямую с просьбой подарить ей ноутбук, который необходим в учебе: многие предметы в школе ведутся с применением компьютерных технологий. В письме президенту Аня написала, что учится в основном на отлично, имеет всего две четверки: «Пока мама находится в декретном отпуске, мы не можем выкроить средства на дорогостоящую покупку». В публикации отмечается, что президентский подарок вручил губернатор Тамбовщины Александр Никитин на личном приёме граждан.

А премьер-министру Дмитрию Медведеву подарили котовскую неваляшку, пишут «Известия». В публикации уточняется, что символ тамбовского города Котовска был вручен главе российского правительства на планерном заседании форума «Городская среда», который прошел 24 июля в Краснодаре. Подарок передал глава Котовска Алексей Плахотников, который рассказал о бренде городе, подчеркнув, что это «самая несгибаемая игрушка в мире, потому что сделана она в России».

Отметим, на форуме обсуждали развитие малых городов России, реализацию партийных проектов, благоустройство парков, а также сохранение объектов исторической и культурной ценности, некоторые из которых входят в списки ЮНЕСКО. Алексей Плахотников также высказал предложение поддержать малые города концепцией «Пять шагов благоустройства». Это программа развития городской среды, которая учитывает размер города, его социальный и экономический потенциал.

В продолжение темы отмечено, что на форуме был представлен аналитический проект «Индекс качества городской среды», который подготовило конструкторское бюро (КБ) «Стрелка». Показатель сформирован на основе анализа следующих критериев: жилье и прилегающие пространства (Тамбов — 62%), социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства (74%), уличная инфраструктура (68%), озеленение и водные пространства (64%), общественно-деловая инфраструктура (70%) и общегородское пространство (58%). Как уточняет «Тамбовский курьер», главной проблемой города являются жилые дома и дворы.

Всего мониторинг качества городской среды был проведён в 90 населенных пунктах России. Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде. Москва набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%).

Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила заявку Котовска на придание ему статуса территории опережающего социально-экономического развития, пишет «Российская газета». Утверждение заявок (это компетенция главы российского правительства) будет означать, что данные территории станут особо привлекательными для инвесторов — благодаря преференциям по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды. Градообразующее предприятие в Котовске, где живет чуть более 30 тысяч человек, — пороховой завод. Местные власти нацелены на развитие многопрофильных площадок.

«У нас несколько предложений для инвесторов, — приводит издание комментарий главы города Алексея Плахотникова. — Прежде всего, это областной индустриальный парк «Котовск», занимающий около 600 гектаров. Для него уже выбрана управляющая компания — «Регион-68».

Земли под парк выделили в поселке Бокино между Котовском и Тамбовом и затем включили в границы моногорода для того, чтобы резиденты могли получать оптимальную поддержку — по линии Минпромторга, Фонда развития моногородов и Корпорации развития Тамбовской области.

Привлекательным для инвесторов может стать и химический кластер на базе Котовского лакокрасочного завода, а для тех, кто работает в сельском хозяйстве, — агломерация с моногородом Знаменкой, расположенным в непосредственной близости.

Проблемы долевого жилья в Тамбовской области поднял «Коммерсантъ. Черноземье». Издание сообщило, что в регионе создается оператор фонда по завершению проблемных объектов долевого строительства ООО «АИЖК Строй». Сейчас работы на некоторых объектах долевого строительства в области приостановились.

«В области наблюдалось снижение темпов строительства. Основные причины: отсутствие у застройщиков собственных средств на строительство, отказ банков в предоставлении им кредитных средств, а также резкое снижение покупательского спроса. На рынке долевого строительства жилья реализовано менее 30% квартир от предлагаемого объема», — приводит издание слова начальника управления государственного строительного надзора области Виталия Букалина.

По его словам, всего на территории региона 44 застройщика строят 87 многоквартирных жилых домов с привлечением средств граждан. Предполагается, что ООО «АИЖК Строй» будет предоставлять обманутым дольщикам жилье в других домах, а также выделять дополнительные земельные участки для застройщиков, которые возьмут на себя обязательства по достройке проблемных объектов. Для этого уставной капитал компании предлагается увеличить на 170 млн рублей.

«Коммерсантъ. Черноземье» также сообщил об открытии в Тамбовской области центра распределения мяса «Ашан» за 3,5 млрд рублей. Планируется, что к концу года технологическая цепочка предприятия будет охватывать все категории мяса. На начальном этапе объем производства составляет 350 т готовой продукции из свинины в неделю. Проектная годовая мощность — 70 тысяч тонн. Центр должен обеспечивать мясной продукцией все магазины торговой сети в радиусе тысячи километров. Инвестор заявляет, что «все мясо, которое будет проходить через новый завод, — на сто процентов от российских производителей».

О юбилее музея греха при Тамбовском госуниверситете имени Державина, которому исполнилось 40 лет, напомнила «Российская газета». Официально музейная экспозиция называется анатомической выставкой и служит учебным целям — здесь тамбовские студенты постигают азы патологической анатомии на примере органов, пораженных тем или иным недугом. Девиз музея — «Здесь мёртвые учат живых», броское название ему придумали журналисты не без помощи создателя и хранителя Юрия Щукина.

Музей греха располагается в старейшем вузе Тамбова — Александринском институте благородных девиц, открытом в середине XIX века. До революции здесь растили умелых жен из дворянских сироток. Девочки изучали языки, музыку, танцы, учились вести хозяйство и могли при необходимости оказать медицинскую помощь.

Тамбовщина претендует на участие в проекте «Золотое кольцо», пишет «Тамбовская жизнь». На заседании в Сергиевом Посаде в Троице-Сергиевой лавре, которое было посвящено вопросам внутреннего и въездного туризма, отдельной темой стало дальнейшее развитие знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

«Рассматривается два варианта участия нашего региона в проекте «Золотое кольцо». Это создание отдельного маршрута «Русские усадьбы», который уже в высокой степени проработан, и практически готово к подписанию соглашение между главами регионов ЦФО. Или расширение самого проекта «Золотое кольцо» с учетом разработанного маршрута «Русские усадьбы». Ведь мало кто проезжает по всему «Золотому кольцу». Туристы, как правило, выбирают какой-то один участок, например, начинают свое движение с Санкт-Петербурга, захватывают другие территории и потом уже подключаются к «Золотому кольцу». Это живой организм, и он должен развиваться в зависимости от пристрастий самих туристов», — цитирует издание начальника тамбовского регионального управления культуры и архивного дела Юрия Голубева.

Материал о прошедшем в Витебской области международном празднике «Вишневый фестиваль», в котором приняла участие делегация из Тамбовской области, опубликовала «Российская газета». В публикации говорится, что самый большой сюрприз организаторам преподнесли гости из Уварово Тамбовской области, на гербе которого изображена вишня. С недавних пор он предпринимает «серьезные шаги» для того, чтобы стать «вишневой столицей» России — там уже дважды провели «Вишневый фестиваль». Тамбовчане не только наслаждались атмосферой праздника, но и подписали с его организаторами протокол о намерении сотрудничества.

О строительстве в Ивановке концертного зала сообщила «Тамбовская жизнь». Он будет состоять из двух этажей и рассчитан на 250 мест, в здании разместятся гримёрки, кафе и выставочный зал. Как отмечает директор музея-усадьбы Ивановка Александр Ермаков, в новом зале, который официально будет сельским Домом культуры, планируется проводить все мероприятия и концерты. Кроме того, здесь можно будет организовывать праздники, дискотеки и открыть различные кружки.

Строительство нового концертного зала в Ивановке ведется за счет федеральных средств. О сумме, выделенной на строительство, не говорится. Однако известно, что объект планируют сдать весной следующего года.

О проведении на Тамбовщине проверок газового оборудования информирует»Тамбовский курьер». Причиной стал взрыв бытового газа 13 июня в доме по улице Дзержинского в Моршанске. Несмотря на то, что причиной трагедии стал человеческий фактор, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил усилить меры обеспечения газобезопасности в регионе и провести проверки газового оборудования. По словам вице-губернатора Игоря Кулакова, только в первые сутки после трагедии из Моршанска поступило 180 звонков. Жители жаловались на запах газа. Газовики проверили все обращения. Всего же за месяц специализированными организациями по техническому обслуживанию газового оборудования на территории области было проведено более 12 тысяч дополнительных проверок соблюдения правил безопасного использования газа в быту и технического состояния газоиспользующего оборудования. Кроме того, управление государственного жилищного надзора области создало базу риск-ориентированных потребителей услуги газоснабжения — таковыми признаны 2140 абонентов, 103 общежития и 169 домов блокированной застройки. Как правило, это малоимущие граждане, инвалиды, люди, ведущие асоциальный образ жизни, которые используют устаревшее газовое оборудование.

«Коммерсантъ» сообщил о региональном конкурсе для выбора регионального оператора по обращению с отходами. Тамбовская область стала седьмым регионом в России, где объявлен подобный конкурс для соответствия новому механизму организации сбора и утилизации бытовых отходов, который вводится с 2018 года. Статус регионального оператора присваивается на срок не менее 10 лет. Он обязан заключить договор об оказании услуг либо с управляющими организациями многоквартирных домов, либо напрямую с собственниками помещений.

«Его работа регламентируется региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой, которые уже также приняты на Тамбовщине», — пояснил заместитель главы обладминистрации Игорь Кулаков.

Ожидается, что оператор будет применять единый тариф на сбор, транспортировку и утилизацию мусора как для жителей городов, так и для сельской местности. До 1 января 2019 года регионы должны утвердить территориальные схемы обращения с отходами, выбрать региональных операторов, утвердить программы обращения с отходами и нормативы накопления.

«Город на Цне» представил читателям демографическую статистику. Согласно данным, за первое полугодие у 4122 тамбовчанок родились 4150 детей. Средний возраст мам — 29 лет. С каждым годом возраст мам растет: с 2006 по 2009 этот показатель составлял 25 лет, с 2009 по 2011 год — 26 лет, с 2011 по 2013 год — 27 лет, с 2014 года — 28 лет. Чаще всего дети в Тамбовской области рождаются по вторникам.