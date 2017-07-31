В Петербурге объявлен в розыск владелец банка за похищение 600 млн рублей

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Фактический владелец коммерческого банка «Банкирский дом», лишенного лицензии в 2016 году, объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, банкир похитил 600 млн рублей из собственного банка.

Как сообщило 31 июля Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, о деталях преступления стало известно в ходе расследования уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств АО АКБ «Банкирский дом».

Как считает следствие, фактический собственник банка, введя в заблуждение его сотрудников, похитил более 600 миллионов рублей путем их зачисления на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров о внесении наличных денег, которые в реальности не вносились.

Для сокрытия совершенного преступления, чтобы прикрыть образовавшуюся «дыру» в кассе банка, по указанию банкира было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам — без ведома последних. Фактически же денежные средства никому не выдавались.

Из-за этого вкладчики, на которых были оформлены фиктивные кредиты, до сих пор не могут получить свои вклады в банке из-за встречных требований по возврату кредитов.

В июле 2017 года подозреваемый банкир был вызван в ГСУ СКР для предъявления ему обвинения и проведения иных следственных действий с его участием. Но на вызов он не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, в связи с чем в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 3 марта 2016 года приказом № ОД-726 отозвал лицензию у коммерческого банка АО АКБ «Банкирский Дом».

Согласно данным Центробанка, у «Банкирского Дома» была обнаружена крупная недостача наличных денежных средств в кассе. Таким образом, кредитная организация полностью лишилась капитала в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы.

По данным регулятора, «Банкирский Дом» участвовал в проведении сомнительных операций. «Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», — сообщали в пресс-службе ЦБ РФ.

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