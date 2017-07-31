Для застрявших на Байкале туристов оборудовали медпункт

Иркутск, , 12:19 — REGNUM Пункт временной медицинской помощи оборудовали на переправе МРС-Ольхон (Ольхонский район, Иркутская область), сообщили 31 июля в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«С 31 июля по 4 августа в помещении бывшего информационного пункта «Заповедного Прибайкалья» на переправе МРС-Ольхон можно получить медицинскую помощь, — говорится в сообщении. — Такие меры потребовались в связи с поломкой парома «Семен Батагаев».

Отмечается, что поток туристов настолько большой, что с ним не справляются два парома. Для переправы туристам приходится ожидать парома по нескольку часов, в ряде ситуаций продолжительность ожидания доходила до суток.

Среди ожидающих парома немало детей и пожилых людей. Решение о размещении врача на переправе МРС-Ольхон принято администрацией Ольхонского района.

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