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В Ярославле удостоверения пешехода вручал Стас Костюшкин

Общество

В рамках акции «Юный пешеход»

В Ярославле удостоверения пешехода вручал Стас Костюшкин
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Стас Костюшкин в Ярославле

Ярославль, 31 июля 2017, 12:05 — REGNUM  Певец Стас Костюшкин в Ярославле вручил удостоверения юного пешехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Костюшкин — друг мэра города Владимира Слепцова. В мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД, ярославская телеведущая Юлия Тихомирова.

Выбор в качестве примера ярославской телеведущей безупречен. Она занимается спортом, помогает детям с ограниченными возможностями, аккуратно водит автомобиль. А вот певец Стас Костюшкин — не совсем удачный пример. Четыре года назад он на своем мотоцикле въехал в джип. Виновниками аварии стали оба водителя, нарушившие правила дорожного движения.

«Сегодняшняя акция прошла возле ДК Добрынина. Здесь ежедневно проходит сотни юных ярославцев и их родителей. Цель мероприятия — напомнить детям правила поведения на пешеходных переходах, улицах и дворах», — сказала начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по городу Ярославлю Наталья Ильина.

Ярославское ГИБДД не собирается останавливаться и уже планирует продолжение акции с участием театральных артистов и известных спортсменов.

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