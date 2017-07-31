Заболеваемость гепатитом А резко выросла в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM За истекший период 2017 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано свыше 250 случаев заболеваемости гепатитом А. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза. Об этом 31 июля сообщило управление Роспотребнадзора по Петербургу.

«Наибольший показатель заболеваемости регистрируется в возрастной группе детей 3−6 лет, а также среди взрослых 18 лет и старше», — отметили в надзорном ведомстве.

Вирус гепатита А присутствует в фекалиях инфицированных людей и чаще всего передается при употреблении загрязненных пищевых продуктов или воды. Также он может передаваться при некоторых видах сексуальных отношений.

Как отмечают санитарные врачи, инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и острую печеночную недостаточность, которая зачастую приводит к летальному исходу.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Ленобласти сообщило, что в регионе удалось достигнуть существенного снижения заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов, снижению заболеваемости острым гепатитом В на территории области до единичных случаев.

«С 2006 года в Ленинградской области заболеваемость снизилась в 62 раза с 11,1 случаев на 100 тыс. населения в 2006 году до единичных случаев в 2016 году. Не регистрируется случаи гепатита В среди детей до 17 лет», — отметили в ведомстве.

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Гепатит A — острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является человек. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Любой человек, не вакцинированный и не инфицированный ранее, может заразиться гепатитом А. Самой эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация.

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