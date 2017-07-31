Павел Гурьянов, , 17:16 — REGNUM

Причиной скандального увольнения боевого офицера с должности руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания может быть идеологическая несовместимость с руководством пермского министерства образования, близкого по духу, кадрам и идеологии к «иностранным агентам».

Ещё недавно пермские патриоты недоумевали из-за абсурдного увольнения министром образования Раисой Кассиной полковника Николая Лобанова с должности руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания. При Лобанове за полтора года Центр кратно повысил свою эффективность, но офицер спецназа, лично рекомендованный заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Францем Клинцевичем, без объяснения причин 7 июля был уволен. После чего, по сообщениям сотрудников, министерство начало проверку с пристрастием — причину для увольнения чиновники начали подыскивать лишь тогда, когда кадровое решение стало резонансным.

Вероятной причиной отставки можно считать политико-идеологическую несовместимость офицера спецназа, рисковавшего жизнью в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, с пермским минобрнауки. Лобанов ставил своей целью воспитание молодежи в традициях русской воинской славы, привлекая в качестве педагогов, в том числе, участников боевых действий, имеющих правительственные награды. Однако руководящее ведомство в Пермском крае славится любовью к методикам воспитания в духе европейской толерантности и покаяния за советский период истории.

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Проблемы Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания начались после смены в 2017 году руководства края и передачи центра в ведение министерства образования. Как сообщили сотрудники Центра, главой отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края Дмитрием Жадаевым, было заявлено, что деятельность по организации военных сборов старшеклассников, которую проводит центр, могут осуществлять самые разные структуры, а не только профильная государственная организация. Одну из таких структур, получавшую контракты на проведение учебных сборов, возглавляет бывший подчиненный Жадаева — Владимир Елагин, к деятельности которого имеет претензии контрольно-счетная палата. Характерно, что деятельность таких организаций, как «Пластун» Владимира Елагина, подвергалась критике Николаем Лобановым и его командой за непрофессионализм.

Дмитрий Жадаев, который, по сути, и курирует направление патриотического воспитания в министерстве, является выходцем из «Центра гражданского образования», признанного в 2016 году «иностранным агентом». Именно этот Центр является автором скандальной методички о репрессиях, запрещённой Роскмонадзором для изучения детьми. Там Дмитрий Жадаев официально работал методистом и за его авторством на сайте «Центра гражданского образования» размещены несколько пособий. Одни из них посвящены пресловутой теме репрессий, а вот другие — очень модной толерантности. И к этой продукции методиста, поставленного курировать патриотизм в пермском Минобре, стоит присмотреться повнимательнее.

Дмитрий Жадаев является одним из соавторов сборника методических материалов «Толерантность: теоретические подходы и методики обучения основам толерантного поведения». Сначала в пособии сообщается, что толерантность — это

«терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу (и — конечно же) сексуальной ориентации»…

Затем в одном из упражнений детям предлагается изучить «различия культурного восприятия действительности разными людьми, разных культур». Для этого им надо выслушать, а затем подробнейшим образом в группах обсудить некую историю, почему-то, опять же, завязанную на сексе. Процитируем этот рассказ, предназначенный детям:

«Эбигейль. История о грустной любви

Эбигейль любит Тома, который живет на другом берегу реки. Наводнение разрушило все мосты через реку, и из всех лодок осталась только одна. Эбигейль просит Синбада, владельца лодки, перевезти ее на другой берег. Синбад соглашается, но настаивает на том, чтобы Эбигейль за это провела одну ночь с ним. Эбигейль не знает, что делать. Она идет к своей матери и спрашивает, как ей выходить из сложившейся ситуации. Мать говорит, что она не хочет вмешиваться в личные дела Эбигейль.

В отчаянии Эбигейль спит с Синбадом, и тот перевозит за это ее на другой берег. Эбигейль бежит к Тому, обнимает его и, раскаиваясь, говорит ему обо всем, что случилось. Том с силой отталкивает ее, и Эбигейль убегает.

Недалеко от дома Тома Эбигейль встречает Джона, лучшего друга Тома. Она и ему рассказывает обо всем, что случилось. Джон избивает Тома за то, что тот сделал с Эбигейль, и уходит с ней».

Мало того, что сам рассказ абсолютно идиотичен, пошл и бессмыслен, — авторы пособия даже и не думают назвать аморальным поведение кого-либо из героев. Дети должны подробно обсудить измену Эбигейль и прийти к максимально «терпимым» выводам. Зачем вообще нужно разбирать вопрос «различия культурного восприятия» не на примерах из русской или мировой классической литературы, а на примере откровенной пошлятины, наспех написанной для зарубежного пособия и наспех же переведенной? Вероятно, неслучайно Минюст отнёс «Центр гражданского образования» к иностранным агентам — таковым центр всегда был де-факто, а теперь является де-юре.

В учебной игре «Богатые и бедные», в которой авторы предлагают поучаствовать детям, учитель во что бы то ни стало должен доказать, что

«нельзя сделать всех одинаково богатыми. Вообще уравнять людей можно только в бедности, и только через насилие. Для этого необходимо разрушать семью, отношения наследования; вводить совместное производство, коллективное распределение продуктов. И богатые люди, и очень бедные являются меньшинством, к которому надо терпимо относиться».

Строго говоря, перед нами методика идеологической обработки детей, нацеленная на внедрение в сознание ребенка догмы «справедливого неравенства».

Особую трудность для организатора игры, как пишут Жадаев со товарищи, представляют дружные классы, потому что ими, по всей видимости, ещё не освоена идеология толерантности:

«В дружном классе дети могут провозгласить «коммуну». Необходимо продемонстрировать утопизм идеи «уравнительного счастья», показать, что община, если и гарантирует выживание, то на самом минимальном уровне и сдерживает развитие цивилизации».

К слову, община — это старинный русский способ коллективного производства в сельском хозяйстве, который только и позволял совместно выживать в суровых условиях российский природы. Именно общинный коллективизм способствовал выработке национального характера русского народа. Да и в современном мире полно коммун — например, те же израильские кибуцы, которые успешно развивают высокие технологии и имеют миллиардные обороты.

Особо интересна в подаче Жадаева и его коллег проблема «Нетерпимости к асоциальным группам (лица без определенного места жительства, преступники, нищие попрошайки, наркоманы, алкоголики и др.)». Здесь рассказывается, что школьники должны научиться «формированию терпимого отношения к асоциальным группам». Как всегда, выводы свободного обсуждения предписываются педагогу изначально:

«Общество должно принимать различные асоциальные группы как данность, для большинства тех, кого относят к асоциальным слоям, это сознательный выбор; в отношении к таким людям желательно избегать чувства жалости; помощь им должна соответствовать принципу: «Не следует кормить голодного рыбой, надо дать ему удочку, чтобы он прокормил себя сам».

Никакого сострадания и никакой прямой помощи сломленному системой человеку (очень часто страдающему физическими и психическими болезнями) не должно быть. Не научится ли в итоге ребенок «терпимости» к преступникам и безжалостности к обездоленным?

Особо актуально то, что по методике «иностранного агента» школьников сначала теоретически, а затем практически учат проводить протестные акции против, например, «нетерпимости к инакомыслящим», и в конце занятий обязательно у детей «выясняется, появилось ли желание воплотить акцию в реальной жизни, готовы ли учащиеся быть участниками гражданских акций или их организаторами». Очень полезное занятие для организаторов «навальнингов» и организации «живого щита» из несовершеннолетних для политических акций. Если что-то произойдёт непредвиденное — «онижедети».

По окончании курса толерантности дети должны ответить на вопросы анкеты, чтобы выяснить, насколько они теперь стали толерантны в понимании «Центра гражданского образования». Тестируемые должны написать, согласны они с предложенными утверждениями или не согласны. Поразмыслить предлагается, в частности, над следующими утверждениями: «Нет ничего страшного в сексуальных отношениях до брака» и «Нет ничего аморального и патологического в сексуальных отношениях между людьми одного и того же пола».

Фактически предлагаются тезисы утвердительного характера, которые, с моей точки зрения, носят откровенно растлевающий характер. И вступают в явное противоречие с законом. Напомню, что в России существует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в соответствии со статей 6.21. КоАП РФ. Пособие написано еще до принятия закона, но свободно распространяется через сайт организации и сегодня. Что должно пресекаться и караться согласно нормам закона: физические лица — штрафом до ста тысяч рублей, а юридические, те сам «Центр гражданского образования», — до миллиона. Запрещено распространение информации, отрицающей семейные ценности, и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения также и в соответствии с законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

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Сама же министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, которая, даже ни разу не встретившись, без объяснения причин уволила полковника Лобанова с должности руководителя Центра военно-патриотического воспитания, лично способствовала распространению скандального методического пособия о сталинских репрессиях (издано при участии «Европейского союза» всё тем же «Центром гражданского образования»). Об этом 26 июля сообщил сам автор методички Андрей Суслов в интервью «Радио Свобода»:

«Пособие было представлено министру образования Пермского края Раисе Кассиной и так ей понравилось, что она предложила опубликовать текст на сайте министерства».

Пособие появилось на сайте министерства образования Пермского края в 2015 году. В методичке период советской истории в эпоху правления Сталина характеризуется исключительно как «террор», «тотальный обман народа» с «определяющей ролью насилия в идеологии». Как историческую данность в пособии представляют давно разоблаченные антисоветские мифы. В 2016 году эксперты Роскомнадзора признали методическое пособие «иностранного агента» вредным для детей, поскольку оно предлагает использовать травмирующие для психики детей занятия, такие как чтение доносов детей на родителей и инсценировка гулаговских будней. Например, игра по сбору папы ребёнка в ГУЛАГ.

Эксперты заключают, что материал «Центра гражданского образования»

«способствует формированию личности с негативной — антиобщественной и антигосударственной — идентичностью, препятствует воспитанию патриотизма, уважения к истории и культуре своей родины».

Выходит, министр Кассина не только была осведомлена о размещении весьма спорной методички на официальном сайте, но сама выступила инициатором распространения информации, вредной для здоровья детей.

Между тем, Пермский край стал «землёй обетованной» для политических и сексуальных «первертов». Здесь выходец из организации «иностранного агента» возглавляет отдел дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края и курирует патриотическое воспитание. А министр образования способствовала распространению информацию, признанной экспертами Роскомнадзора вредной для здоровья детей.

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Впрочем, о пермских чиновниках и Минобре в частности можно говорить ещё много. Вот только крайними в Пермском крае почему-то оказываются не они, а, в частности, боевые офицеры, которые по поручению федерального центра наладили систему военно-патриотического воспитания. Перед пермским гражданским обществом и людьми, так или иначе обличёнными властью, встаёт вопрос: допустят ли они закрепления в Пермском крае модели воспитания по западным лекалам толерантности к пороку и проклятий в адрес предков, или всё же возобладает воспитание любви к Родине и готовности встать на её защиту? От этого зависит будущее страны.

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