В Китае зарегистрирован новый случай заражения птичьим гриппом

Пекин, , 10:57 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Чжэцзян подтвердила информацию о новом случае заражения человека смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как «птичий грипп». Накануне опасный вирус был обнаружен в крови 64-летнего местного жителя.

В заявлении главного органа здравоохранения провинции отмечается, что данный случай является единичным, угроза массового распространения вируса отсутствует, пишет «Чжунго синьвэнь».

Опасное заболевание было выявлено у пожилого мужчины, работающего на рынке домашней птицы в уезде Пулинь. Непосредственно перед ухудшением самочувствия пациент имел прямой контакт с живой птицей.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью жизнь пожилого мужчины находится вне опасности. Все рынки в уезде закрыты на карантин, который продлится не менее двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле в столице КНР был зарегистрирован 27-й случай заражения вирусом H7N9. Из 27 случаев 6 стали летальными для заболевших.

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