Адвокат Учителя запросил статистику обращений граждан к Поклонской

Москва, , 10:53 — REGNUM Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин запросил в Госдуме РФ точное число обращений к депутату Натальи Поклонской («Единая Россия») по поводу картины. Копия адвокатского запроса, отправленного на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении РБК.

Агентство отмечает, что в своем запросе адвокат попросил Володина уточнить, сколько именно обращений поступило в адрес Поклонской в период с 1 ноября 2016 г. по 31 июля 2017 г. Кроме того, следует из документа, защита Алексея Учителя просит сообщить данные о количестве зарегистрированных ответов депутата на обращения граждан за аналогичный период.

По словам адвоката, ранее Поклонская заявила, что к ней поступило 40 тыс. обращений граждан, в которых «сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда». В то же время, отмечает Добрынин, на сайте, где появляются примеры подобных обращений, большинство документов не зарегистрированы в Госдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» режиссера Учителя рассказывает о взаимоотношениях цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, исторические факты в картине искажены, а сюжет построен таким образом, что он оскорбляет чувства верующих.

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