Антитеррор в Тюменской области: могут ли власти защитить людей?

Тюмень, , 11:02 — REGNUM В Тюменской области региональное УМВД работает над тем, чтобы защитить места массового пребывания людей и объектов от посягательств со стороны террористов. Работа ведётся во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей УМВД Светлана Новик.

По её словам, наряды органов внутренних дел и войск национальной гвардии максимально приближены к местам массового пребывания людей. Это сделано для того, чтобы незамедлительно отреагировать на изменение оперативной обстановки.

«Полицией в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг обстановки на территории площадей, парков, скверов, на которых установлено порядка одной тысячи камер видеонаблюдения. Порядка двух тысяч видеокамер смонтировано как непосредственно внутри, так и на прилегающей территории образовательных учреждений», — говорится в официальном ответе УМВД на запрос ИА REGNUM .

Как отметила Светлана Новик, перечень мест и количество технических средств видеофиксации не является окончательным. «Проводимая работа находится на постоянном контроле», — заверила Новик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь полагает, что власти всех субъектов страны не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей в антитеррористическом плане. Особое его беспокойство вызвала ситуация в таких регионах как Дагестан, Карачаево-Черкессия, Чувашия, Забайкалье, Пермский край, Брянская, Владимирская и Омская области. По его словам, здесь до сих пор не завершено категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, а без этого не удаётся оформить паспорта их безопасности.

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