Мажоры гуляют? Выпускной в академии МВД Волгограда обернулся скандалом

Волгоград, , 10:33 — REGNUM В Волгограде выпускной вечер курсантов академии МВД оборачивается скандалом. Видео с торжества появилось в интернете и вызвало бурную реакцию горожан.

Торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании в вузе состоялась 28 июля. Их получили следователи, эксперты-криминалисты и оперативные сотрудники, передаёт корреспондент

В мероприятии по традиции принял участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Главный полицейский региона поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им успехов. Глава ведомства выразил уверенность, что молодые специалисты «достойно проявят себя на практике на различных полицейских должностях», добавив, что «от их профессионализма и грамотности зависит будущее нашей правоохранительной системы».

Всего из стен академии дипломированными специалистами в 2017 году вышли 231 выпускник, 66 из которых в ближайшее время приступят к непосредственному исполнению своих обязанностей в территориальных подразделениях волгоградского Главка.

Но после чинно прошедшей церемонии вручения дипломов последовал выпускной вечер, который и наделал много шума. Как видно на видео, будущие молодые полицейские прокатились по городу на дорогостоящих иномарках Land Cruiser Prado. Затем попозировали на камеру на фоне машин рядом с «Музкомедией», совершили прогулку на яхте и завершили торжества банкетом в ресторане «Лондон».

Автор видео «Блокнот Волгоград«

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Скандал вокруг свадьбы дочери кубанской судьи «может быть заказным»

«Демонстративным поведением» выпускников вуза уже занялись в академии МВД. По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова уже начата проверка сведений о праздновании выпускного мероприятия, по результатам которой будет дана «принципиальная оценка и сделаны оргвыводы».

При этом в пресс-службе вуза отметили, что кортеж двигался по дорогам города, не нарушая правил дорожного движения и общественной безопасности.

«Нельзя по-тихому погулять, надо показать себя. Мажоры﻿», — комментируют пользователи видео с выпускного.

«Да тут дело даже не в курсантах. Дело в их родителях, которые все это оплатили и считают такое показушное «празднование» вполне приемлемым. Сначала они дают деньги на сдачу «хвостов» и заказную дипломную работу, а потом на кортеж из прадо. Грани приличия стерты, все допустимо, все дозволено (авторская орфография и пунктуация соблюдены — прим. ИА REGNUM)», — пишет Jassie J.﻿

Удивляет пользователей соцсети и «недальновидность» выпускников и их родителей: «Во времена, когда страна еще не отошла от гулянки Краснодарской судьи, они решили выкинуть вот такое. Неужели до их мозгов не доходит, что люди крайне негативно воспринимают такое. Народ уже устал от этой блатоты﻿».

Между тем, может, и не было в выпускном вечере будущих полицейских ничего вопиющего? Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в фотосессии нарядных выпускников и банкете в ресторане «трудно увидеть какую-то сенсацию, если изначально не иметь умысла как-то задеть будущих правоохранителей».

Добавим, что аренда дорогой иномарки в Волгограде обойдется от 800 до 1 тыс. рублей в час, а средняя стоимость блюд в ресторане «Лондон» ненамного выше, чем в любом другом ресторане Волгограда. Так, горячие блюда стоят 450 рублей, салат, десерт и алкоголь обойдутся по 300 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалом обернулась и свадьба дочери председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Торжество состоялось в середине июня 2017 года, а видео с банкета появилось в интернете только месяц спустя. Его в соцсети выложил столичный адвокат Сергей Жорин, назвав роскошную свадьбу, на которой присутствовали артисты Николай Басков, Сосо Павшиашвили, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон, «пиром во время чумы».

Сама Хахалева считает, что это своеобразное давление на неё как судью за то, что она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».

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