В Москву жара вернется 1 августа — синоптики

Москва, , 10:19 — REGNUM В Московском регионе 1 августа установится жаркая погода: температура воздуха прогреется до +30 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Днем 31 июля возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 24−26 градусов тепла. Во вторник 1 августа ожидается потепление: температура воздуха в Москве составит 27−29 градусов, по области — до 30 градусов.

Такая же погода ожидается в среду 2 августа. В четверг в Московском регионе незначительно похолодает — максимум составит 27 градусов, пройдет холодный фронт.

3 августа в Московский регион вновь придут дожди, однако к выходным установится солнечная погода без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что самым жарким днем лета и всего 2017 года в Москве стало 29 июля. На главной метеостанции города термометр показал 31,9 градуса.