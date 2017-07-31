Тайфун «Несат» стали причиной эвакуации 3,1 тыс. граждан КНР

Пекин, , 09:32 — REGNUM 30 июля Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «оранжевого» уровня общественной опасности в связи с приближением тайфуна «Несат» к побережью страны. Основной удар стихии пришелся на прибрежную провинцию Фуцзянь, где накануне была проведена частичная эвакуация местного населения.

После удара по Тайваню тайфун двигался к китайскому побережью со скоростью более 20 км/ч, скорость ветра в эпицентре урагана достигала 144 км/ч. «Несат» стал уже 10-м по счету тайфуном, обрушившимся на КНР с начала 2017 года, пишет «Синьхуа».

По прогнозам синоптиков, непрекращающиеся на юге страны дожди усилятся. Так в отдельных уездах провинции Фуцзянь ожидается выпадение до 500 мм осадков.

Накануне Государственная океаническая администрация КНР предписала всех маломерным судам немедленно вернутся в порт, а жителям прибрежных районов максимально сократить пребывание на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, коммунальные службы Тайваня продолжают ликвидировать последствия двух разрушительных тайфунов, обрушившихся на остров поздним вечером 30 июля. Тайфуны Несат и Хайтан ударили по восточному побережью острова с разницей менее 24 часов.

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