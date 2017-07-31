Авиадиспетчеры Москвы не могут переехать в новое здание из-за дырявой крыши

Москва, , 09:17 — REGNUM Росавиация отказалась переводить московских авиадиспетчеров в новое здание центра управления полётами (ЦУП) во Внуково из-за протекающей крыши. Об этом сообщает 31 июля газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что комиссия по эксплуатационным испытаниям признала автоматизированную систему организации воздушного движения (АС ОрВД) «пригодной и готовой для штатной эксплуатации» еще в декабре 2016 года.

Однако, в конце мая Росавиация отказалась утвердить акт комиссии из-за «некачественных строительных работ», которые касались первого пускового комплекса, который ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) приняло в эксплуатацию в 2014 году.

Согласно новому плану, перевод управления воздушным движением над Москвой должен состояться в октябре 2017 года. Для того, чтобы уложиться в новые сроки госкорпорация заключила новый договор о полной замене кровли.

Как пишет издание, новая АС ОрВД была установлена в еще недостроенном здании ЦУПа в конце 2012 года, а оборудование не отключалось с сентября 2012 года, но Росавиация не принимала результаты испытаний из-за замечаний. При этом на старой системе в 2015—2016 годах произошло четыре полных отказа, а нагрузка ложилась на резервную системы, установленную в 2008 году.

По данным ФГУП, на создание нового ЦУПа было затрачено 3,5 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей выделили из бюджета, а 1,2 млрд рублей — собственные средства ФГУП.

«Ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования, на которое во время осадков течет дождевая вода, принципиально невозможен. Условия труда диспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям, и в итоге безопасность полетов не обеспечивается», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, собеседники издания не исключают, что очередной срок ввода в эксплуатацию может быть сорван и для решения проблемы придётся подключать первых лиц государства.