Дождливый циклон уходит из Москвы

Москва, , 09:05 — REGNUM Сегодня, 31 июля, в Москве ожидается улучшение погоды. Циклон постепенно отходит на юго-восток, увлекая за собой дождливый шлейф. Из-за облаков выглянет солнце, сообщает агентство «Метеоновости».

С утра на востоке Москвы и области местами сохранится кратковременный дождь, но после полудня распогодится. Воздух в столице прогреется до +25, +27, а в Подмосковье до +23, +28 градусов.

Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы, на 1−3 градуса. Ветер северо-западный 5−10, с порывами до 12−17 м/с. Относительная влажность воздуха около 55%.

Атмосферное давление будет соответствовать норме — 745 мм. рт. Ст/

Между тем, возмущения геомагнитного поля могут стать причиной чувства тревоги, и нарушения сна у лиц, страдающих психо-эмоциональными нарушениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Москве стал самым теплым днём лета 2017 года. Температура воздуха достигла +29,1.

Напомним, рекордная жара была зарегистрирована в Москве 29 июля 2010 года. В тот день столбики термометров показали +38,2.

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