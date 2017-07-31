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Гимном Армейских игр в Китае станет «Катюша»

Общество

В 2017 г. Армейские игры проходят на 22 полигонах РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая

Гимном Армейских игр в Китае станет «Катюша»
НОАК

Пекин, 31 июля 2017, 08:50 — REGNUM  Песня «Катюша» станет гимном этапов Армейских международных игр («АрМИ») в Китае. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В ходе церемонии открытия игр на полигоне «Корла» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР «Катюшу» на русском языке исполнили солисты ансамбля песни и пляски ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заключительном гала-концерте песня станет не только гимном «АрМИ», но и символом международного военного сотрудничества.

Напомним, что в 2017 году Армейские игры проходят на 22 полигонах РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Мероприятия будут проходить в период с 29 июля по 12 августа.

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