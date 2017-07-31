Двойной удар: Тайвань оправляется после удара тайфунов «Хайтан» и «Несат»

Тайбэй, , 08:29 — REGNUM Коммунальные службы Тайваня продолжают ликвидировать последствия двух разрушительных тайфунов, обрушившихся на остров поздним вечером 30 июля. Тайфуны «Несат» и «Хайтан» ударили по восточному побережью острова с разницей менее 24 часов.

Благодаря оперативному информированию местного населения о грядущих тропических штормах властям Тайваня удалось избежать крупного количества жертв. По состоянию на текущий момент в результате разгула стихии погибшим числится один человек, еще несколько десятков жителей острова получили ранения, пишет «Наньцзао жибао».

Повышенный уровень общественной опасности был введен накануне в уездах Пинтун, Чаи, Тайтун, а также городах Гаосюн и Тайнань. Повреждены линии электропередач, аэропорты Тайбэя работает внештатно, задержаны и отменены десятки авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июля Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности из-за приближения тропического урана «Талас». Проливной дождь и ураганный ветер обрушились на островную провинцию Хайнань, а также прибрежные провинции Гуандун и Гуанси.

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