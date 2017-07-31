Волгоградская академия МВД проверит сведения о дорогостоящем выпускном

Волгоград, , 07:59 — REGNUM Руководство Волгоградской академии МВД Российской Федерации проведет проверку сведений СМИ о праздновании выпускного воспитанниками учебного заведения. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает пресс-служба учебного заведения.

«По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — говорится в сообщении академии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что выпускники Волгоградской академии МВД якобы устроили массовый заезд на автомобилях марки Land Cruiser, а также прокатились по Волге на яхте и поужинали в «очень дорогом ресторане «Лондон».