Мнение горожан постфактум: в Казани появится новое кладбище

Казань, , 06:20 — REGNUM

Крупный участок в Казани, окружённый землями для сельскохозяйственного производства, планируют передать под кладбище. Публичные слушания в целях соблюдения прав горожан назначены на 14 августа. При этом на публичной кадастровой карте территория с сентября 2016 года уже имеет разрешённое использование — под кладбище, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решением исполкома Казани участок с кадастровым номером 16:33:080710:373 площадью 284 233 кв. м может быть передан Духовному управлению мусульман республики для создания мусульманского кладбища. На публичных слушаниях жители смогут высказать мнение на предоставление условно разрешённого вида использования участка под «кладбища для захоронения тел (останков) умерших, стены скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематории для предания тел (останков) умерших огню, а также иные здания и сооружения, предназначенные для осуществления погребения умерших».

На публичной кадастровой карте данный участок с 7 сентября 2016 года — даты постановки на учёт — имеет разрешённое использование «для размещения кладбищ». По документу, с этого же времени он предназначен под «культовый объект: вероисповедальное кладбище (код 3.7 — религиозное использование»). Кадастровая стоимость надела — 1 683 578 366,78 рубля. Все участки вокруг будущего кладбища предназначены под сельскохозяйственное производство. Часть из них находятся в частной собственности.

Напомним, ранее мусульманское кладбище было открыто в 2006 году в Самосырово. На нём в отличие от смешанных мест захоронения разрешено хоронить только мусульман и действует ряд запретов. Например, здесь нельзя захоронить самоубийц, и граждан, умерших от алкогольной и наркотической зависимости.