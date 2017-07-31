Вытрезвители появятся в городах России, принимающих ЧМ-2018

Москва, , 02:02 — REGNUM Вытрезвители будут открыты в Москве и ещё десяти городах России, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью изданию «М24».

«В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики», — сказал Брюн.

Он отметил, что за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам, в том числе связанным с опьянением.

По словам главного нарколога России, к идее возвращения вытрезвителей в столице было решено вернуться, так как «хороший опыт» уже есть в других регионах страны.

Вместе с тем юридические аспекты инициативы пока полностью не проработаны. На данный момент не решено, будут ли вытрезвители платными и какое ведомство будет их курировать.

«Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определённого времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта», — пояснил Брюн.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.